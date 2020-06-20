Погода в областных центрах Беларуси с 22 по 28 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

В начале недели в Беларусь начнет поступать прохладный воздух со Скандинавии. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы, ночью и утром — туманы. Температура воздуха в первые дни недели составит: ночью до +18°C, днём от 18 до 25 градусов тепла. В южных районах на пару градусов теплее.

К середине недели воздух начнет опять интенсивно прогреваться и в разгар дня составит до +29°C по юго-востоку.

Вторая половина недели будет преимущественно жаркой, но защита от дождей не гарантируется. Солнца будет много, но днём прольются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы можно попасть в очаг тумана. Температура ночью от +16°C до +20°C, днём +25°C…+30°C, местами до +32°C.

Вода в реках и водоемах уже прогрелась от +18°C до +25°C. Следует отметить, что погода этим летом будет контрастной — от холода до аномально жаркой. Резкие скачки из жары в прохладу будут сопровождаться сильными ливнями, грозами.

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