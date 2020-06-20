Интересные факты. Банан – это трава. А ещё прекрасное косметическое средство

Банан – очень интересное растение, которое многие считают пальмой. Но это не так. Банан, это не что иное, как трава. Именно трава, что достигает до 15 метров в высоту.
Такой невероятный «рост» многолетней травы, обусловлен не высоким стеблем, а листьями. Они растут по спирали, плотно прилегая, друг к другу, создавая псевдо стебель.
За 10 месяцев, растение достигает восьми метров высоты. Старые листья отмирают, и им на смену приходят новые, гладкие продолговатые, покрытые восковым напылением. Такие листья достигают 250 сантиметров в длину, и до 50, в ширину.
Еще одной уникальностью банана, является его соцветие. Оно имеет форму большого тюльпана и состоит из кроющих листьев, красного, бардового, и даже зеленого цвета.
Внутри, ярусами, расположены женские, мужские и обеих полов цветки. У самого корня, расположены женские, плодоносные. На среднем слое – обоеполые. Верхушку покрывают мужские цветки. Период их цветения не долог, поэтому они быстро опадают.
Когда этот цветок раскрывается, его опыляют птицы и различные насекомые. Если же период цветения начинается ночью, то опылением занимаются летучие мыши. Нектар бананового цветка, очень сладкий, этим он и привлекает летающих представителей фауны.
Из одного соцветия банана, можно получить около 50-60 килограммов плодов.
Плоды банана называются ягодами. Их размер и цвет зависит от вида растения. Таких видов насчитывается, около сорока. Ягоды бывают красного, зеленого, желтого, и даже черного цвета. Размер плода, может быть от 3 до 40 сантиметров.
Также они отличаются наличием или отсутствием семян. Дикие виды травы размножаются этим семем, а культурные формы – вегетативно, бесполо. Семена банана, распространяют животные, что не прочь полакомится этой сладкой ягодой.
Плоды банана наполнены витаминами и минералами, такими как: кальций, железо, фосфор, аскорбиновая кислота и многие другие. Эти элементы очень полезны для организма.
Интересные факты
Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят, поэтому на магазинных полках их нет.
Практически все сорта бананов являются радиоактивными, т.к. содержат калий и его изотоп калий-40. Даже существует такое понятие — «банановый эквивалент».
В бананах содержится больше витамина В6, чем в любых других фруктах. Да, это, конечно, ягода, но все всё равно привыкли считать их фруктами.
Бананы задерживают кальций в организме, он не выводится вместе с мочой, а остается в организме и используется для укрепления костей.
Бананы по весу ежегодного урожая во всём мире стоят на втором месте, уступив пальму первенства апельсинам, которых выращивается ещё больше.
Бананы всегда срывают недозрелыми. И вовсе не потому, что они могут испортиться в дороге — просто стать вкусным и полезным банан может только в том случае, если дозревает в искусственных условиях.
Бананы зреют очень долго — от десяти до восемнадцати месяцев в зависимости от сорта
Из бананов делают даже такие продукты, как мука и кетчуп.
Впервые в ботанике банан был описан Карлом Линнеем в 1753 году.
При комнатной температуре бананы хранятся дольше, чем в холодильнике.
Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто много тренируется
Бананы являются сырьём для косметической продукции. Именно с их использованием получаются превосходные маски, кремы и лосьоны
Приготовить такую маску можно и в домашних условиях. Изобилие питательных веществ и витаминов в банане способно оказать на кожу потрясающий эффект.
Маска, приготовленная из банана, отлично подходит любому типу кожи. Она обладает увлажняющим, разглаживающим, освежающим, питательным и омолаживающим эффектами. Благодаря входящим в состав фрукта кислотам, банановая маска отлично удаляет с поверхности кожи ороговевшие клетки и улучшает цвет лица.
Витамин С, входящий в состав банана, замедляет процесс старения кожи, разглаживает первые морщинки. Витамины В6, В12, В1 и В2 сохраняют молодость и красоту кожи, препятствуют появлению сухости и шелушения. Витамин Е является лидером из всех витаминов, которые так необходимы коже. Он обеспечивает гладкость, бархатистость кожи, устраняет признаки усталости и увядания, питает, омолаживает.
Волокнистая субстанция этого экзотического фрукта не вызывает раздражения кожи, что позволяет регулярно наносить маски из банана и наслаждаться потрясающим эффектом.
Важным условием является правильный выбор фрукта для приготовления маски и посуда, в которой кашица будет перемешиваться с другими компонентами. Банан нужно выбрать зрелый, но не переспевший, не гнилой и не зеленый. Для перемешивания кашицы подойдет стеклянная или пластмассовая посуда.
Банан можно взбить при помощи блендера или натереть на пластиковой терке. В полученную кашицу добавляются дополнительные ингредиенты в зависимости от типа кожи и маску можно наносить на лицо.
Виды банановых масок
А теперь подробно поговорим о типах кожи и подходящих вам банановых масок. Перед приготовлением маски из банана вы должны определиться, какой эффект от нее ожидается. Маска может обладать питательными свойствами, стягивать расширенные поры, увлажнять кожу, бороться с признаками старения и увядания. Конечно, вы также должны учитывать тип вашей кожи.
При имеющихся проблемах с кожей лица, таких как акне, сыпь или выраженные аллергические реакции, делать маски из банана и из других фруктов не разрешается!
Рецепты масок с бананом
Банановая маска против морщин
Так как банан обладает омолаживающим и питательным воздействием на кожу, маску из этого фрукта применяют для удаления мелких морщин.
Состав чудо-маски такой:
пюре половины спелого банана;
1 чайная ложка оливкового масла;
желток одного куриного яйца;
Полученная смесь наносится на кожу лица на 15-20 минут. Сверху накладывается вышеупомянутая марлевая маска с отверстиями для глаз. После истечения указанного времени маску смывают чуть теплой водой и наносят любимый крем для лица или просто протирают кожу тоником. Конечно, глубокие морщины банановая маска не устранит, но вот мелкие способна разгладить всего за 1 месяц еженедельного использования.
Банановая маска от черных точек на лице
Способ приготовления: пюре половины банана, долька апельсина без корки и 2-3 капли лимонного сока. Полученную кашицу нанести на предварительно очищенное лицо и подождать 15 минут. Маску смыть прохладной водой и нанести увлажняющий крем. Эффект от такой процедуры заметен уже после первого раза, расширенные поры заметно уменьшаются, а комедоны становятся менее заметными.
Банановая маска для увядающей кожи
Состав: половина спелого банана, половина сочного яблока очищенного от кожуры, 1 чайная ложка сметаны. Все ингредиенты взбить, полученную кашицу нанести на лицо. Через 20 минут маску смывают теплой водой и протирают лицо кубиком льда из ромашки. Эффект от такой маски удивит даже самых придирчивых женщин – кожа выглядит отдохнувшей, лицо свежее, нет следов усталости.
Маска из банана подарит коже молодость
Банановая маска для устранения сухости и шелушения кожи
«Скорой помощью» при выраженной сухости и шелушении кожи лица является такая маска:
половина банана;
1 чайная ложка меда;
1 чайная ложка распаренных овсяных хлопьев;
1 столовая ложка жирных сливок.
Все ингредиенты смешать и полученную кашицу нанести на кожу лица. Через 20 минут смыть маску теплой водой и нанести крем, соответствующий типу кожи. Уже после одной такой процедуры кожа выглядит свежее, исчезает стянутость и шелушение.
Банановая маска при наличии пигментных пятен и веснушек
Состав: 1 чайная ложка дрожжей, половина одного спелого банана, 1 столовая ложка теплого молока. Полученную кашицу нанести на лицо на 15 минут, после чего смыть теплой водой. Эффект заметен уже после первой процедуры, пигментные пятная становятся менее заметными, а кожа светлее.
Супер питательная банановая маска
Интенсивное питание сухой коже обеспечивает банановая маска, приготовленная по особому рецепту: половину спелого банана тщательно разминают вилкой или блендером, добавляют к кашице 1 чайную ложку меда и 2 ложки жирных сливок. Полученную смесь наносят на лицо толстым слоем на 20 минут, после чего не смывают маску водой, а лишь снимают остатки смеси ватным диском или влажным косметическим спонжем.
Отбеливающая и сужающая поры банановая маска для жирной кожи
Чтобы сузить расширенные поры и уменьшить салоотделение поможет такая маска: половина одного спелого банана, 1 чайная ложка лимонного сока, пюре дольки спелого апельсина, яичный белок. Все ингредиенты взбить при помощи миксера или блендера. Полученную смесь нанести на предварительно очищенную кожу лица и подождать 15 минут. Во время действия маски вы можете ощущать небольшие пощипывания кожи. Это нормально. Смойте маску прохладной водой и протрите кожу кубиком льда. Регулярное нанесение отбеливающей маски поможет устранить излишнюю жирность кожи, уменьшить проявления «апельсиновой» корки на лице и сократить расширенные поры.
Как правильно использовать банановые маски
Существуют определенные правила бананотерапии для лица, рассмотрим подробно каждый пункт.
Маска из банана должна быть приготовлена непосредственно перед нанесением на кожу. Приготовьте все необходимо, очистите кожу, заколите волосы и только потом приступайте к приготовлению банановой маски. В противном случае. Пока вы будете искать, чем наносить маску, очищать кожу, вырезать отверстия для глаз у марлевой маски все полезные витамины и микроэлементы банана разрушаются, и от маски не будет никакого толку.
Помните, что наносить банановую маску на кожу нужно только по массажным линиям – от середины подбородка к ушам. От переносицы к вискам. От центра лба к височной области.
При нанесении маски используйте плавне движения спонжа или кисти. Не нужно интенсивно втирать маску в кожу, придавливать руками и растягивать лицо во все стороны.
Как правило, для полного впитывания кожей необходимых ей питательных веществ и витаминов достаточно 15-20 минут. Многие представительницы прекрасного пола стремятся увеличить продолжительность косметических процедур по времени, полагая, что это принесет лучший эффект. Однако это ошибочное мнение. Поэтому не стоит держать банановую маску дольше положенного. Кроме этого, входящие в состав маски другие ингредиенты могут оказать совершенно противоположный эффект – вызвать раздражение, покраснение и аллергические реакции (например, апельсин, лимон и мед).
Для удаления маски с лица необходимо также следовать по линиям массажа. Не нужно интенсивно тереть лицо, чтобы не вызвать растяжение нежной ткани.
Для смывания маски лучше использовать воду комнатной температуры, после чего аккуратно промокнуть лицо бумажным полотенцем или салфеткой.
Для лучшего эффекта и внешнего вида кожи, по окончанию сеанса маски на кожу нужно нанести питательный или увлажняющий крем. Однако помните, что крем должен соответствовать типу кожи и возрасту женщины.
Регулярное использование банановых масок для лица поможет достигнуть желаемого результата. Согласитесь, что очень приятно отлично выглядеть даже без посещения дорогих салонов красоты. Секрет здоровья и красоты кожи в применении банановых масок для лица, доступных каждой домохозяйке.