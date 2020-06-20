Интересные факты. Банан – это трава. А ещё прекрасное косметическое средство

Банан – очень интересное растение, которое многие считают пальмой. Но это не так. Банан, это не что иное, как трава. Именно трава, что достигает до 15 метров в высоту.

Такой невероятный «рост» многолетней травы, обусловлен не высоким стеблем, а листьями. Они растут по спирали, плотно прилегая, друг к другу, создавая псевдо стебель.

За 10 месяцев, растение достигает восьми метров высоты. Старые листья отмирают, и им на смену приходят новые, гладкие продолговатые, покрытые восковым напылением. Такие листья достигают 250 сантиметров в длину, и до 50, в ширину.

Еще одной уникальностью банана, является его соцветие. Оно имеет форму большого тюльпана и состоит из кроющих листьев, красного, бардового, и даже зеленого цвета.

Внутри, ярусами, расположены женские, мужские и обеих полов цветки. У самого корня, расположены женские, плодоносные. На среднем слое – обоеполые. Верхушку покрывают мужские цветки. Период их цветения не долог, поэтому они быстро опадают.

Когда этот цветок раскрывается, его опыляют птицы и различные насекомые. Если же период цветения начинается ночью, то опылением занимаются летучие мыши. Нектар бананового цветка, очень сладкий, этим он и привлекает летающих представителей фауны.

Из одного соцветия банана, можно получить около 50-60 килограммов плодов.

Плоды банана называются ягодами. Их размер и цвет зависит от вида растения. Таких видов насчитывается, около сорока. Ягоды бывают красного, зеленого, желтого, и даже черного цвета. Размер плода, может быть от 3 до 40 сантиметров.

Также они отличаются наличием или отсутствием семян. Дикие виды травы размножаются этим семем, а культурные формы – вегетативно, бесполо. Семена банана, распространяют животные, что не прочь полакомится этой сладкой ягодой.

Плоды банана наполнены витаминами и минералами, такими как: кальций, железо, фосфор, аскорбиновая кислота и многие другие. Эти элементы очень полезны для организма.

Интересные факты

Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят, поэтому на магазинных полках их нет.

Практически все сорта бананов являются радиоактивными, т.к. содержат калий и его изотоп калий-40. Даже существует такое понятие — «банановый эквивалент».

В бананах содержится больше витамина В6, чем в любых других фруктах. Да, это, конечно, ягода, но все всё равно привыкли считать их фруктами.

Бананы задерживают кальций в организме, он не выводится вместе с мочой, а остается в организме и используется для укрепления костей.

Бананы по весу ежегодного урожая во всём мире стоят на втором месте, уступив пальму первенства апельсинам, которых выращивается ещё больше.

Бананы всегда срывают недозрелыми. И вовсе не потому, что они могут испортиться в дороге — просто стать вкусным и полезным банан может только в том случае, если дозревает в искусственных условиях.

Бананы зреют очень долго — от десяти до восемнадцати месяцев в зависимости от сорта

Из бананов делают даже такие продукты, как мука и кетчуп.

Впервые в ботанике банан был описан Карлом Линнеем в 1753 году.

При комнатной температуре бананы хранятся дольше, чем в холодильнике.

Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто много тренируется

Бананы являются сырьём для косметической продукции. Именно с их использованием получаются превосходные маски, кремы и лосьоны