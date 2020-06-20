|
Президент на открытии мемориального комплекса в деревне Борки: каждое поколение белорусов мы будем растить, передавая им память
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну. Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь во время войны прошла одна из самых крупных карательных операций. За день фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.
Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориала, возложил цветы, а также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией Матери. Позже глава государства пообщался с ветеранами и теми, кто участвовал в торжестве. Затронули вопросы, волнующие каждого белоруса.
14 июня 1942 года в Борках случилась беда. Всю деревню окружили, согнали в ангар и сожгли. Более 2 тысяч человек. Чудом осталась жива только 12-летняя Мария Шпаковская. Сейчас ей 90. С момента трагедии прошло 78 лет, но те ужасы забыть невозможно.
Мария Шпаковская, жительница деревни Борки:
Весь мир помнит трагедию Хатыни. А ведь деревня Борки была первой в Беларуси. Бороться с партизанами по-другому у фашистов не получалось. Потому жгли целые села и... мирных белорусов.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президенту понравилась работа молодых скульпторов.
Александр Лукашенко:
Сейчас именно то время, когда нужно вновь защитить страну. Все то, что скрупулезно создавалось четверть века.
Люди не могли отпустить Президента, не пообщавшись. Александр Лукашенко анонсировал повышение трудовых пенсий.
Мемориал получился очень монументальным. Память о безвинно сожженных будет достойно храниться в веках. А комплекс – хорошее продолжение празднования 75-летия Великой Победы.
Валентина Мельникова, работник могилевской организации «Фонд мира»:
Николай Подяловский, воин-интернационалист:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент на открытии мемориального комплекса в деревне Борки: каждое поколение белорусов мы будем растить, передавая им память
Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну. Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)