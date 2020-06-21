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Комендантский час ввели? ОМОН забирал людей в Бресте на остановке общественного транспорта

21.06.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 июня 2020 года в Бресте, есть задержанные. Молодых людей забирали, по каким критериям, непонятно. Просто забрали и всё. Это проспект Машерова.

Комендантский час ввели? ОМОН забирал людей в Бресте на остановке общественного транспорта

Комендантский час ввели? ОМОН забирал людей в Бресте на остановке общественного транспорта

Автомобили специального назначения припаркованы на остановке.

Комендантский час ввели? ОМОН забирал людей в Бресте на остановке общественного транспорта

А это видео с Востока, патрулируется даже район ДК:

А здесь автор видео уверяет, что у мужчины упала бутылка с напитком - и его тоже забрали:

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 20 июня 2020 года в Бресте, есть задержанные. Молодых людей забирали, по каким критериям, непонятно. Просто забрали и всё. Это проспект Машерова. Автомобили...
 
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