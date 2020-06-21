Комендантский час ввели? ОМОН забирал людей в Бресте на остановке общественного транспорта

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 июня 2020 года в Бресте, есть задержанные. Молодых людей забирали, по каким критериям, непонятно. Просто забрали и всё. Это проспект Машерова.









Автомобили специального назначения припаркованы на остановке.





А это видео с Востока, патрулируется даже район ДК:

А здесь автор видео уверяет, что у мужчины упала бутылка с напитком - и его тоже забрали: