Логотип ОАО “Беларуськалий” стал современнее и лаконичнее.

Градообразующее предприятие «Беларуськалий» – лидер в горной добыче, обогащении руды и производстве удобрений. В настоящее время около 90% своей продукции предприятие поставляет на экспорт и отправляет в более чем 140 стран мира.

Потому важным моментом является формирование имиджа предприятия, одним из этапов которого можно назвать и создание обновленного бренда Belaruskali. Новый слоган Belaruskali: «Источник гостеприимства».Belaruskali приобрел более легкую и лаконичную форму логотипа. Оставшись узнаваемым, новый бренд вместе с тем соответствует современным тенденциям графического дизайна из простых геометрических форм и линий.



Переход к написанию названия компании на английском языке Belaruskali, а также использование незамкнутой рамки для начертания –показатели открытости к другим странам, покупателям и поставщикам. Центральным элементом логотипа остается, как и прежде, колос, в его современной интерпретации, как символ гостеприимства. Составные части колоса – как символ зерна, трансформируются в элементы фирменного стиля и переосмысливают узоры белорусского орнамента, подчеркивая происхождение компании. Логотип Belaruskali представляет собой графический знак в фирменном синем цвете, символизирующем производство, технологии, инновации и развитие.

