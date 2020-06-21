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Логотип ОАО “Беларуськалий” стал современнее и лаконичнее.
21.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 июня 2020 1:22 2685
Логотип ОАО "Беларуськалий" стал современнее и лаконичнее.
Градообразующее предприятие «Беларуськалий» – лидер в горной добыче, обогащении руды и производстве удобрений. В настоящее время около 90% своей продукции предприятие поставляет на экспорт и отправляет в более чем 140 стран мира.
Потому важным моментом является формирование имиджа предприятия, одним из этапов которого можно назвать и создание обновленного бренда Belaruskali. Новый слоган Belaruskali: «Источник гостеприимства».Belaruskali приобрел более легкую и лаконичную форму логотипа. Оставшись узнаваемым, новый бренд вместе с тем соответствует современным тенденциям графического дизайна из простых геометрических форм и линий.
Основная версия логотипа – графический знак белого цвета, расположенный на поле фирменного синего цвета.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 июня 2020 1:22 2685 Логотип ОАО "Беларуськалий" стал современнее и...
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