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Логотип ОАО “Беларуськалий” стал современнее и лаконичнее.

21.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

11 июня 2020 1:22 2685

Логотип ОАО "Беларуськалий" стал современнее и лаконичнее.

Автор: Эдуард Кидяев.

Градообразующее предприятие «Беларуськалий» – лидер в горной добыче, обогащении руды и производстве удобрений. В настоящее время около 90% своей продукции предприятие поставляет на экспорт и отправляет в более чем 140 стран мира.

Потому важным моментом является формирование имиджа предприятия, одним из этапов которого можно назвать и создание обновленного бренда Belaruskali. Новый слоган Belaruskali: «Источник гостеприимства».Belaruskali приобрел более легкую и лаконичную форму логотипа. Оставшись узнаваемым, новый бренд вместе с тем соответствует современным тенденциям графического дизайна из простых геометрических форм и линий.

Переход к написанию названия компании на английском языке Belaruskali, а также использование незамкнутой рамки для начертания –показатели открытости к другим странам, покупателям и поставщикам. Центральным элементом логотипа остается, как и прежде, колос, в его современной интерпретации, как символ гостеприимства. Составные части колоса – как символ зерна, трансформируются в элементы фирменного стиля и переосмысливают узоры белорусского орнамента, подчеркивая происхождение компании. Логотип Belaruskali представляет собой графический знак в фирменном синем цвете, символизирующем производство, технологии, инновации и развитие.

Основная версия логотипа – графический знак белого цвета, расположенный на поле фирменного синего цвета.

Философия бренда Belaruskali заключается в людях, в их опыте и профессионализме, принципах и убеждениях, отношению к работе, мотивации к поиску наиболее эффективных способов добычи и переработки полезного ископаемого, активной жизненной позиции, миролюбии и гостеприимстве.

Логотип ОАО “Беларуськалий” стал современнее и лаконичнее.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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11 июня 2020 1:22 2685 Логотип ОАО "Беларуськалий" стал современнее и...
 
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