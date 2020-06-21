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Где оздоровиться солигорским детям летом?

21.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 июня 2020 22:10 1509

Где оздоровиться солигорским детям летом?

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Варвара ЧЕРКОВСКАЯ.

С наступлением лета перед каждым родителем остро встает вопрос, как и где поправить здоровье своего ребенка, какие есть варианты и возможности. В связи с пандемией этот вопрос стал еще более актуальным, ведь пока для белорусов закрыты моря в других странах, а отправить детей к бабушкам и дедушкам тоже проблематично, ведь мы бережем от излишних контактов людей постарше, а дети вполне себе могут стать для них бессимптомным источником заражения. Потому на помощь в этой сложной ситуации пришло управление по образованию Солигорского райисполкома.

Где оздоровиться солигорским детям летом?

Как рассказала корреспонденту заведующий ГУО “Учебно-методический кабинет Солигорского района” Лариса Александровна Барташевич, с 4 июня в Солигорске и Солигорском районе работают школьные лагеря с дневным пребыванием. Их 19: 8 на базе школ города, 11 – на базе сельских школ. Они будут открыты для посещения ребятами до 24 июня. Также организовано 2 лагеря труда и отдыха – в средней школе №6 города Солигорска и в Красной Слободе.

Школьные лагеря с дневным пребыванием обошлись родителям в цену от 40 рублей в зависимости от возраста ребят. Находятся дети в таких лагерях с 8.30 до 16.00 часов.

Как подчеркнула собеседница, в связи с пандемией количество детей в отряде – не более 15 человек, а все мероприятия в лагерях проводятся с учетом санитарно-эпидемиологических требований, организована термометрия, соблюдается социальная дистанция, воспитатели и персонал лагеря обеспечены масками и перчатками. Дети могут носить средства защиты по желанию сообразно с мнением родителей.

Где оздоровиться солигорским детям летом?

С 23 июня начнут работу и лагеря с круглосуточным пребыванием. Открывается смена в детском оздоровительном лагере “Дубрава”. Планируется 3 смены в этом году. Цены на путевки пока не определены, но для работников “Беларуськалия” они обойдутся дешевле, чем для сторонних организаций.

Также с 13 июля начнется оздоровление детей в лагере с круглосуточным пребыванием “Журавушка”. Лагерь находится в живописном месте близ озера в деревне Осово. Будет организовано две смены по 18 дней. Цена на оздоровление останется на уровне прошлогодней и составит 200- 215 рублей.

Как отметила Лариса Александровна Барташевич, в связи с эпидситуацией, в организации лагерей с круглосуточным пребыванем есть особенности. В них не будет родительских дней, а работники лагерей и дети в течение смены будут находиться в лагере безвыездно. Большинство мероприятий будет проходить на природе, на свежем воздухе.

Также респондент сообщила, что в Солигорском районе нет и не планируется палаточных лагерей. И еще важная информация: в этом году увеличились дотации на оздоровление на все лагеря.

Где оздоровиться солигорским детям летом?

Что касается спортивных лагерей, они будут организованы в Солигорском районе с августа. Об этом сообщили в отделе спорта и туризма Солигорского райисполкома. Планируется, что таких лагерей будет 5, они будут с дневным пребыванием и будут организованы на базе спортивных учреждений района.

Пусть лето солигорских ребят не будет скучным и в это сложное время! Отправляйте детишек в лагеря!

Подготовила Варвара ЧЕРКОВСКАЯ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 июня 2020 22:10 1509 Где оздоровиться солигорским детям летом? ...
 
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