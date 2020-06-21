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Пикет солидарности в Слуцке закончился, не успев начаться

21.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На протяжении последних вечеров SlutskGorod активно следит за ситуацией в городе. В первую очередь потому, что хочется не допустить жёстких задержаний и «административок», как это происходит в других городах - такие ситуации должны придаваться огласке.

В пятницу, когда активно пикетировал Минск, Солигорск и ряд других городов, в Слуцке было спокойно. Скоплений людей на улице Ленина не наблюдалось (разве что у магазинов и кафе), и только по отдельным компаниям можно было гадать, просто так они прогуливаются или не «просто».

Когда уже практически стемнело, случчане заметили милицейский ГАЗ («Соболь»), который с маячками пронёсся от улицы 14-ти Партизан в сторону центральной площади. Мы на место не успели, но позже читатели прислали видео. На записи видно, как два милиционера стоят у мужчины, укутавшегося в официальный флаг Беларуси и сидящего на коленях напротив здания райисполкома. Далее тот самый «Соболь» заезжает на площадь, и молодой человек садится в служебную машину.

В последствии задержанный сам написал комментарий к видео на нашем YouTube-канале«Это был я, имя моё Дмитрий! Дело не заводили , проф беседа, без зажимания пальцев рук и всо такое! С кем общался , да и те кто рядом стоял выражу одним словом( Офицеры). С утверждением скажу не все и не всё говно, есть и Люди в прямом смысле этого слова». (Авторская орфография сохранена).

На следующий день, в субботу, пикет (митинг, собрание, шествие - называйте, как хотите) также не состоялся. Внимание милиции привлекли трое молодых людей в масках и капюшонах, которые около 10 минут просто стояли на остановке «Дом культуры». К остановке подъехал служебный Geely, а затем и микроавтобус ГАЗ. Как мы увидели через дорогу, после непродолжительной беседы три молодых человека в сопровождении милиции прошли в машину. Бус уехал.

Пикет солидарности в Слуцке закончился, не успев начаться

Пикет солидарности в Слуцке закончился, не успев начаться

Как рассказал друг одного из задержанных, в РОВД с ними провели профилактическую беседу и вскоре также отпустили. В дальнейшем ещё несколько компаний сидели у магазина с прижившимся названием «Тысяча мелочей», но понять, «пикетируют» ли они, не представлялось возможным. На автобусной остановке рядом ещё некоторое время стоял милицейский автомобиль. Читатели также сообщали также, что в центре города дежурил микроавтобус с бойцами ОМОНа.

О других задержаниях сайту SlutskGorod не известно.

Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении последних вечеров SlutskGorod активно следит за ситуацией в городе. В первую очередь потому, что хочется не допустить жёстких задержаний и...
 
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