|
Пикет солидарности в Слуцке закончился, не успев начаться
21.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На протяжении последних вечеров SlutskGorod активно следит за ситуацией в городе. В первую очередь потому, что хочется не допустить жёстких задержаний и «административок», как это происходит в других городах - такие ситуации должны придаваться огласке.
В пятницу, когда активно пикетировал Минск, Солигорск и ряд других городов, в Слуцке было спокойно. Скоплений людей на улице Ленина не наблюдалось (разве что у магазинов и кафе), и только по отдельным компаниям можно было гадать, просто так они прогуливаются или не «просто».
Когда уже практически стемнело, случчане заметили милицейский ГАЗ («Соболь»), который с маячками пронёсся от улицы 14-ти Партизан в сторону центральной площади. Мы на место не успели, но позже читатели прислали
В последствии задержанный сам написал комментарий к видео на нашем
На следующий день, в субботу, пикет (митинг, собрание, шествие - называйте, как хотите) также не состоялся. Внимание милиции привлекли трое молодых людей в масках и капюшонах, которые около 10 минут просто стояли на остановке «Дом культуры». К остановке подъехал служебный Geely, а затем и микроавтобус ГАЗ. Как мы увидели через дорогу, после непродолжительной беседы три молодых человека в сопровождении милиции прошли в машину. Бус уехал.
Как рассказал друг одного из задержанных, в РОВД с ними провели профилактическую беседу и вскоре также отпустили. В дальнейшем ещё несколько компаний сидели у магазина с прижившимся названием «Тысяча мелочей», но понять, «пикетируют» ли они, не представлялось возможным. На автобусной остановке рядом ещё некоторое время стоял милицейский автомобиль. Читатели также сообщали также, что в центре города дежурил микроавтобус с бойцами ОМОНа.
О других задержаниях сайту SlutskGorod не известно.
Владислав Слуцкий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении последних вечеров SlutskGorod активно следит за ситуацией в городе. В первую очередь потому, что хочется не допустить жёстких задержаний и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)