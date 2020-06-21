С Днем медицинского работника!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые медицинские работники Ивьевского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем медицинского работника!

Эту ответственную и самую важную профессию почитают во всем мире. Быть медиком - настоящее призвание и тяжелейший труд. Профессия медицинского работника - это каждодневный подвиг, требующий профессионализма, неравнодушия, доброты и милосердия. Как бы не развивались сегодня медицинские технологии и система здравоохранения в целом, медицинский работник всегда останется ключевой фигурой в спасении жизни и здоровья человека.

Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш профессионализм, слаженную командную работу, умение сохранять и развивать лучшие традиции медицины.

Сегодня безусловным приоритетом для нас остается совершенствование системы оказания медицинской помощи на всех уровнях: от поликлиники до стационара. Уверены, что понимание важности и актуальности, стоящих перед нами задач, помогут в совершенствовании профессионального мастерства.

Желаем мира вашему дому, счастья, благополучия, здоровья, оптимизма и верности самой благородной профессии, неутомимой энергии, дальнейшего развития и процветания в столь необходимом обществу труде!

Администрация и профсоюзный комитет УЗ "Ивьевская ЦРБ".