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С Днем медицинского работника!

21.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые медицинские работники Ивьевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

Эту ответственную и самую важную профессию почитают во всем мире. Быть медиком - настоящее призвание и тяжелейший труд. Профессия медицинского работника - это каждодневный подвиг, требующий профессионализма, неравнодушия, доброты и милосердия. Как бы не развивались сегодня медицинские технологии и система здравоохранения в целом, медицинский работник всегда останется ключевой фигурой в спасении жизни и здоровья человека.
Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш профессионализм, слаженную командную работу, умение сохранять и развивать лучшие традиции медицины.
Сегодня безусловным приоритетом для нас остается совершенствование системы оказания медицинской помощи на всех уровнях: от поликлиники до стационара. Уверены, что понимание важности и актуальности, стоящих перед нами задач, помогут в совершенствовании профессионального мастерства.
Желаем мира вашему дому, счастья, благополучия, здоровья, оптимизма и верности самой благородной профессии, неутомимой энергии, дальнейшего развития и процветания в столь необходимом обществу труде!

Администрация и профсоюзный комитет УЗ "Ивьевская ЦРБ".

 
 
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Уважаемые медицинские работники Ивьевского района!Поздравляем вас с профессиональным праздником -Днем медицинского работника! Эту...
 
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