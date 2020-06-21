Шесть книг о медицине, которые с удовольствием прочитали врачи и советуют вам

Источник материала: Tut.by

21 июня в Беларуси отмечают День медицинского работника. Благодарить медиков за труд важно всегда, но в этом году — особенно. HEALTH.TUT.BY поздравляет каждого медика с профессиональным праздником! И рассказывает о том, какие книги о медицине белорусские врачи советуют почитать каждому — чтобы понять и почувствовать, что значит быть медиком.

«Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии». Генри Марш



Обложка: издательство «Эксмо», eksmo.ru

Эту книгу известного британского нейрохирурга включили в свой топ сразу несколько медиков, у которых мы спросили о любимых книгах.

— В книге нет энциклопедичности, — объясняет свой выбор офтальмолог Софья Сомова. — Это записки выдающегося врача, который предельно искренне показывает читателям внутреннюю борьбу, спор опытного хирурга и обычного человека в своей душе.

«Не навреди» — это реальные истории, которые бывают и с грустным (увы, врач не может спасти всех), и с радостным финалом.

«Вызовите акушерку». Дженнифер Уорф



Обложка: издательство"Лайвбук", livebooks.ru

Врач лабораторной диагностики Вероника Ржевская советует к прочтению подлинную историю акушерки, которая работала в 1950-х годах в Лондоне (кстати, по книге снят сериал). В книге рассказывается об акушерстве и его становлении, о пациентках и их жизни. Это была эпоха, когда женщины только пробивались в науку и медицину: они могли заниматься акушерством как средний медперсонал, а главная героиня жила при монастыре с соблюдением его устава.

— Книга написана просто: если есть термины, то автор их объясняет, — делится впечатлениями Вероника. — Больше всего поражает, что, несмотря на весь трагизм, книга заставляет верить в лучшее, учит жизненной мудрости и любви.

«Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Марк Поповский

Обложка: издательство «Сатисъ», satis.spb.ru

Святитель Лука — исповедник, профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви. Книгу о его жизни, пациентах и местах, с которыми он был связан (в том числе Сибири, Средней Азии), советует почитать подолог Дмитрий Мачульский. И называет эту книгу своей любимой о врачах: раскрывает не только профессиональный путь выдающегося медика, но и погружает в историю религии.

«Неестественные причины». Ричард Шеперд



Обложка: издательство «Эксмо», eksmo.ru

Ричард Шеперд — ведущий судмедэксперт Великобритании с опытом работы более 40 лет. Он провел около 23 тысяч вскрытий, по ране мог определить, каким холодным оружием она сделана.

— Эта книга о специалисте, которого могут вызвать на громкие расследования ранним утром и посреди ночи, в дождь и в непогоду, — делится стоматолог Жанна Романович. — Она читается как детектив с элементами хоррора. В ней смесь реальных историй с налетом таинственности и, конечно, взгляд изнутри на достаточно необычную профессию.

«Необычная обычная неврология». Владимир Пономарев



Обложка: издательство «Фолиант», foliant.com.ru

Эта книга с необычными сведениями о неврологии и нейрохирургии, которые раскрываются через различные направления литературы и искусства. Врач-невролог Людмила Страшкевич рекомендует почитать книгу белорусского профессора тем, кто хочет узнать что-то новое о художественных произведениях, известных писателях и художниках. В главах книги анализируются клинические случаи течения различных неврологических болезней у музыкантов, политиков, спортсменов, приводятся интересные факты о медицине в целом и неврологии в частности.

«Морфий». Михаил Булгаков



Обложка: издательство «Эксмо», eksmo.ru

Этот рассказ Булгакова, примыкающий по содержанию к сборнику «Записки юного врача», рекомендует Софья Сомова.

— «Морфий» о том, как совершенно случайно человек оказывается во власти наркотика и не может справиться с дурным влечением. Как он пытается бороться, как меняется его поведение, отношение к окружающим. Как ломается сам человек! Рассказ я прочла несколько лет назад, но неизгладимые впечатления о нем остались, ведь проблема наркомании актуальна — и врачам приходится с ней сталкиваться у пациентов.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com