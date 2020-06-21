«Пандемия опустила на дно, но мы смогли оттолкнуться». Антикризисный бюджет семьи с кредитами

Источник материала: Tut.by

«Именно конкурс „ Антикризисный бюджет “ в апреле дал нам понять, что не у нас одних все плохо, — говорит Арина, приславшая нам свою историю. — Подумали, раз другие справляются, значит и мы сможем. И вот наш план эвакуации из финансового болота». А мы напоминаем, что прием историй на конкурс завершен, а пока FINANCE.TUT.BY продолжит публиковать самые интересные рассказы. Голосование за лучшую историю начнется 1 июля, победитель станет известен 6 июля.

«Пока границы не закрылись, муж неплохо зарабатывал и никогда не вели семейный бюджет»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы самая обычная белорусская семья. Живем втроем с мужем и прекрасным псом под Минском. Нам очень хотелось побыстрее начать жить отдельно от родителей, поэтому год назад мы взяли два кредита, карту рассрочки и переехали в свой дом мечты (пусть и не совсем достроенный, но уже со всеми коммуникациями), — рассказывает Арина.

До закрытия границ муж неплохо зарабатывал, на оплату кредитов и строительство дома хватало, поэтому мы никогда не вели семейный бюджет. Жили, как получалось. В марте работы в сфере международных пассажироперевозок не стало от слово совсем и муж остался без работы. Сначала мы не очень расстроились, казалось, все это ненадолго. Первый месяц мы активно расплачивались картой рассрочки, полагая, что скоро муж найдет работу и все будет как раньше. Месяц закончился, работу муж не нашел и вот с чем мы столкнулись.

Статья расходов Сумма Кредиты 600 руб Карта рассрочки (еда, бензин, бытовая химия) 800 руб Коммунальные платежи (свет, вода, интернет, телевиденье) 550 руб

А у меня, обычного маркетолога, зарплата 1200 руб. Вот и получилось, что у нас баланс составил МИНУС 750 руб. В первый месяц спасли деньги, отложенные на отпуск.

НО! Отложили мы не так много, рынок труда грустит, эксперты обещают вторую волну пандемии, радоваться явно рано. И мы разработали план эвакуации из этого финансового болота.

План имел два направления:

1) Чтобы выбраться из ямы, нужно для начала перестать копать (т.е. включили эконом режим);

2) Увеличили свои доходы.

«Первое, что сделали в кризис — отказались от «кофе с собой»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Итак, по порядку. Первый свой шаг в эконом-режиме мы назвали «Сама себе бариста». Я отказалась от вкуснейшего кофе в кофейне перед работой, обзавелась термо-кружкой, специями для кофе и - вуаля - самый вкусный в Минске кофе всегда со мной.

Следующий шаг экономии получился сам собой. Мы его назвали «волшебные соседи». Оказывается, финансовые трудности есть не только у нас, и помогая друг другу можно немного сэкономить. Так соседка ушила мне летнее платье, а взамен мой муж заменил ей масло в машине. С другими соседями мы произвели обмен. Мы им картошку, которой у нас много, они нам рыбу (соседи увлекаются рыбалкой). Обмениваемся инструментом, остатками строительного материала (штукатурка, цемент и т. д). Этот опыт нас очень сплотил и помог узнать таланты друг друга, о которых раньше мы и не догадывались.

Следующий шаг мы назвали «Суп-шеф и Поридж-шеф». Суповой набор стоит значительно дешевле других видов мяса, а простые овощи такие как картофель и морковь у нас остались с прошлой осени. Вот так я научилась виртуозно готовить бюджетные супы (щи, бульоны, борщи, рассольники, солянки и холодники) и получила прозвище "Суп-шеф". Муж довел до совершенства свое умение готовить каши на костре (гречка, рис, перловка, макароны с ребрышками или куриными ножками). Это очень вкусно, сытно, а главное экономия не только на мясе, но и на электроэнергии. На наш взгляд, он абсолютно честно заслужил это гордое звание "Поридж-шеф" (porridge в переводе с английского «каша»).

«Отказались от колбас и конфет — похудели с мужем на 9 кг»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Далее мы стали «Экспертами закупки». Никогда не обращала внимание, но в магазинах на ценниках всегда мелким шрифтом указана ценна за кг. Ориентируясь на нее, получается покупать действительно более дешевые продукты, а не те, которые кажутся дешевыми за счет меньшего веса упаковки. Сосиски, которые мы считали бюджетным вариантом, в переводе на стоимость за кг оказались практически такими же по цене как мясо, только менее полезными. По этой причине мы отказались от колбас, йогуртов, сырков и прочих сложных продуктов. Покупаем только простые и полезные: яйца, молоко, мясо, крупы, овощи. Овощи на салат тоже покупаем простые (капуста, свекла, лук). Вообще внимательность в магазинах очень полезна. Еще одно наше открытие: почти в каждом крупном магазине Минска есть разделка мяса и там можно купить хорошую и дешевую обрезь на корм собаке (раньше покупали суповые наборы, это в разы дороже). И если вы думаете, что наш пес загрустил от такого питания, то ни сколько! Шерсть блестящая, глаза горят и сам очень активный. Мы, кстати, тоже не грустим от нашего нового рациона питания. Даже наоборот, т.к. из холодильника исчезло мороженное, колбасы, сырки, а из конфетниц исчезли конфеты и печенье, у нас больше нет бесконечных перекусов. И это дало шикарный результат. Совместно с мужем мы похудели на 9 кг и не собираемся останавливаться.

Следующий шаг экономии носит кодовое название «Заботимся о природе». Совмещаем полезное и доброе дело. Мы стали чаще использовать велосипед вместо машины (думаю, это тоже помогло сбросить вес). В чайник наливаем ровно столько воды, сколько нужно для того, чтобы попить чай. Заменили обычные лампочки на энергосберегающие. Выключаем свет, когда выходим из комнаты.

Следующий шаг — это переход на удаленку. Это самый приятный и эффективный шаг. Так как живем мы в 30 км от Минска, на работу на велосипеде не поедешь, приходилось ездить на машине. Сейчас существенно экономлю на бензине и соблазна купить вкусняшек в магазине нет. Да и сама работа получается эффективнее, успеваешь больше так как не отвлекаешься на разговоры с коллегами.

«Вспомнили про имущественные вычеты и монетную копилку»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Экономия, которая приносит пользу не только кошельку, но и телу, природе и даже позволяет обрести настоящих друзей в лице соседей — это очень круто. Но мы решили на этом не останавливаться и постараться увеличить наш доход.

Первое, что я сделала в этом направлении, это нашла подработку. Пока я делаю очень маленькие проекты за совсем скромные деньги, но все же доход стал чуточку больше.

Вторым шагом было подать документы в бухгалтерию на получение имущественного вычета (чтобы подоходный налог вычитали не полностью). Так как мы получили участок земли под застройку как нуждающиеся, мы имеем право на такую льготу. Раньше казалось, слишком сложным разобраться в этом бюрократическом процессе. Но получилось все гораздо легче, кстати, тоже не без помощи соседей, которые прошли эту процедуру раньше.

Третье, что мы сделали — это вложили остаток денег, отложенных на отпуск, на переобучение мужа. И вчера у него был первый рабочий день на новой работе. Эта новость просто как глоток свежего воздуха.

Четвертое — это участие в конкурсе на TUT.BY. Я пишу эту статью и очень надеюсь, что наш план поможет читателям и мы получим приз, а значит еще немного пополним наш бюджет.

Также наш бюджет пополнили деньги из обычной монетной копилки. Это был очень неожиданный и достаточно существенный вклад. Мы давно складывали мелочь в копилку и относились очень несерьезно к этому способу накопления. Вроде забрасывали по 50 копеек, иногда по рублю. Каково же было наше удивление, когда мы насчитали 137 рублей в нашей копилке. Сложно передать словами.

И наш план сработал!!! Уже в июне (муж еще зарплату не получал) после погашения всех счетов у нас остались деньги. Относительно небольшие деньги, но мы уже не в минусе!

Вот суммы, которые нам нужно заплатить в июне.

Статья расходов Сумма Кредиты 600 руб Карта рассрочки (еда, бензин, бытовая химия) 270 руб Коммунальные платежи (свет, вода, интернет, телевидение) 310 руб (сумма сократилась в основном за счет завершения отопительного сезона)

Так как доход увеличился и составил 1620 рублей, в нашем бюджете осталось 440 рублей.

Которые мы, кстати, планируем потратить на частичное погашение кредита. Мы поняли, что очень важно жить без кредитов и иметь прочную подушку безопасности. В планах у нас и дальше тратить деньги только на действительно необходимые вещи, погасить все кредиты и рассрочки и начать активно откладывать (не менее 10% от дохода), достроить наконец-то дом.

Мы считаем, что главное — не унывать и не болеть. В нашем случае пандемия опустила нас на самое дно, от которого мы смогли оттолкнуться и, надеюсь, поднимемся, выше, чем были раньше.