30 лет назад в Иране произошло крупнейшее землетрясение

Источник материала: Tut.by

Тридцать лет назад, 21 июня 1990 года в Иране в провинции Гилян произошло крупнейшее землетрясение: по шкале интенсивности Меркалли оно составило X — экстремальный уровень. По разным оценкам, погибло 35−50 тысяч человек, и еще 60−200 тысяч получили ранения, 500 тысяч остались без крова. 42.TUT.BY вспоминает, что происходило в ту ночь и последующие дни.



Фото: NOAA/NGDC, M. Mehrain, Dames and Moore / wikimedia.org

Иран расположен в одной из частей света, наиболее часто подверженных землетрясениям. Причина — встреча Африканского континента и Аравийского полуострова, которая вызывает континентальную подвижку в сторону Евразии. Так, только в течение прошлого века здесь произошло 14 землетрясений мощностью более 7 баллов по шкале Рихтера, унесших жизни 126 тысяч человек, а также 51 землетрясение с магнитудой 6−7 баллов. Плюс эпицентр иранских землетрясений чаще всего приходится на большую глубину, то есть, энергия такого землетрясения громадна.

Однако землетрясение 21 июня 1990 года выделялось даже на это фоне — сила стихии достигала 7,7 балла по шкале Рихтера, чего в этом регионе не было 1300 лет. Как говорится в книге «Вот пришло землетрясение. Факты, причины, гипотезы и последствия», эпицентр находился в Каспийском море, на месте пересечения двух глубинных разломов — продольного, проходящего по осевой части горной системы Эльбурса и поперечного, простирающегося под акваторией Каспия от мыса Сефидруд в Иране до залива Кара Богаз Гол в Туркменистане. Это и стало одним из факторов, усугубивших катастрофу.

Ужасная ночь и не менее ужасные последующие дни

Первый толчок был зарегистрирован 21 июня в 00.30 по местному времени, когда 2,7 миллиона жителей на северо-западе Ирана либо молились и готовились ко сну, либо были уже в постелях, или же смотрели по телевидению матч на первенство мира в Италии.

Землетрясение длилось всего минуту, но спустя короткое время последовало два афтершока, которые оказались еще более страшными, чем первый удар. Причем импульс от удара ощутили даже в Туркменистане и Азербайджане, где были повреждены некоторые здания.

Толчки, достигавшие 6,5 балла, продолжались еще четыре дня — это привело к многочисленным обвалам и камнепадам в горах, а также дополнительным разрушениям и гибелям людей. Так, прибывший в Иран на спасательные работы французский пожарный Клод Сэн рассказывал репортеру из Times, что он собирался освободить женщину, находившуюся всего в десятке сантиметров от поверхности. Она отчаянно замолотила в дверную раму, когда он постучал в нее. Но тут раздался второй толчок, едва не похоронивший и самого пожарного. «После второго толчка я снова постучал, но ответа не было», — сказал он. Позже эту женщину откопали другие рабочие — она была уже мертва.

Сотни городов и деревень пострадали — особенно город Решт, центр провинции Гилян: из-за толчков прорвало находящуюся к югу от него плотину, что привело к новым жертвам. А в соседних городах Абн-Дар и Буин в провинции Зенд не уцелело ни одной постройки; погибли почти все жители.

Одиннадцать городов провинции буквально сравнялись с землей — среди них и один из красивейших городов Ирана Маньиль у подножия Эльбруса. Когда спасатели спустились туда на вертолетах, то обнаружили лишь бесконечные километры разрушенных строений.

В книге «Природные катастрофы» Дэвиса Ли приводятся слова 71-летнего очевидца Баба Камальяри. «Я видел как колебалась земля, как будто природа качала колыбель, — рассказал он репортеру из The New York Times, стоя у развалин своего дома. — Я увидел, как гора поползла в сторону деревни, и сказал: „Аллах Акбар! Я готов умереть“. Но я жив, а все молодые ушли от меня». Его жена, дети, брат и семья его брата погибли, раздавленные скалой величиной с трехэтажный дом.

«Я слышал, как свистит земля, — рассказал репортеру Reuters ветеран иранской войны с Ираком. — Мне это напомнило звук приближающейся бомбы».

Считается, что трагедия могла бы быть менее ужасной, если бы здания были построены с учетом сейсмостойкости. В строениях отсутствовала арматура, необходимая для укрепления конструкций, кое-где стены и даже потолки строились из жженого кирпича, самана и дерева. Так что при первом же точке несущие стены рушились, и здание падало.

Плюс в прибрежных районах Каспийского моря происходило разжижение грунтов почвы, и возведенные на них строения разрушались. В тоже время, построенные с учетом сейсмичности туннели по дороге в Манджил и плотина в ущелье остались целыми.

Спасательная операция



Спасатель слушает звуки из-под развалин, чтобы найти выживших. Источник: intrescue.info

Вскоре после катастрофы в Иран прибыли сотни спасательных групп из разных уголков мира. Первыми были медики Азербайджана, которые на 23-х машинах скорой помощи пересекли границу в Астаре и уже через несколько часов приступили к оказанию помощи пострадавшим. На второй день прибыли спасательные команды из арабских стран.

Также в Иран вылетели медики французской благотворительной организации «Врачи мира», прибыли самолеты с медикаментами, питанием и одеждой из США, Великобритании и Ирака. Спустя шесть дней после первого толчка, 27 июня, в тегеранском аэропорту приземлились восемь самолетов с десятками тонн грузов из СССР; в Иран из Москвы специальным рейсом вылетела группа спасателей. Также через Красный Крест в Иран стала поступать гуманитарная помощь.

Однако, как говорится в «Природных катастрофах», не все в иранском парламенте были рады помощи — сторонники жесткой линии выступили против «вмешательства со стороны Запада», и в некоторых местах западных врачей и спасателей просто развернули назад. В других же, например, в городе Решт, работали французские специалисты вместе с собаками, натасканными на поиск людей в завалах.

Тамошних жертв землетрясения доставали из-под обломков вручную, затем укладывали на носилки и вертолетом доставляли в больницы Тегерана. Мертвых тут же хоронили в общих могилах, что не позволило произвести более точный подсчет погибших. Вдобавок проведение спасательных работ затрудняли многочисленные обвалы в горах, сделавшие непроходимыми дороги. Отрезанными от мира оказалось около полутора тысяч горных деревень, в которых проживало около 140 тысяч семей.

В книге «Тайна третьей планеты» Александра Варакина утверждается, что западные спасатели и наблюдатели, обращавшиеся с помощью к правительству Ирана, не всегда находили понимание, и в зоне бедствия часто царила неразбериха, возникали беспорядки, а в воздухе витало зловоние. Скорее всего, количество жертв в официальной статистике было занижено.

Считается, что, по разным подсчетам, в те дни в Иране погибло 35−50 тысяч человек и еще 60−200 тысяч получили ранения, полмиллиона жителей остались без крова.

По оценкам Национального центра геофизических данных, пострадавшему району был нанесен ущерб в размере 8 млрд долларов США.