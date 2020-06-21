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30 лет назад в Иране произошло крупнейшее землетрясение
Источник материала: Tut.by
Тридцать лет назад, 21 июня 1990 года в Иране в провинции Гилян произошло крупнейшее землетрясение: по шкале интенсивности Меркалли оно составило X — экстремальный уровень. По разным оценкам, погибло 35−50 тысяч человек, и еще 60−200 тысяч получили ранения, 500 тысяч остались без крова. 42.TUT.BY вспоминает, что происходило в ту ночь и последующие дни.
Иран расположен в одной из частей света,
Однако землетрясение 21 июня 1990 года выделялось даже на это фоне — сила стихии
Ужасная ночь и не менее ужасные последующие дни
Первый толчок
Землетрясение длилось всего минуту, но спустя короткое время последовало два афтершока, которые оказались еще более страшными, чем первый удар. Причем импульс от удара ощутили даже в Туркменистане и Азербайджане, где были повреждены некоторые здания.
Толчки, достигавшие 6,5 балла, продолжались еще четыре дня — это привело к многочисленным обвалам и камнепадам в горах, а также дополнительным разрушениям и гибелям людей. Так, прибывший в Иран на спасательные работы французский пожарный Клод Сэн
Сотни городов и деревень пострадали — особенно город Решт, центр провинции Гилян: из-за толчков прорвало находящуюся к югу от него плотину, что привело к новым жертвам. А в соседних городах Абн-Дар и Буин в провинции Зенд не уцелело ни одной постройки; погибли почти все жители.
Одиннадцать городов провинции буквально сравнялись с землей — среди них и один из красивейших городов Ирана Маньиль у подножия Эльбруса. Когда спасатели спустились туда на вертолетах, то обнаружили лишь бесконечные километры разрушенных строений.
В книге «Природные катастрофы» Дэвиса Ли приводятся слова 71-летнего очевидца Баба Камальяри. «Я видел как колебалась земля, как будто природа качала колыбель, — рассказал он репортеру из The New York Times, стоя у развалин своего дома. — Я увидел, как гора поползла в сторону деревни, и сказал: „Аллах Акбар! Я готов умереть“. Но я жив, а все молодые ушли от меня». Его жена, дети, брат и семья его брата погибли, раздавленные скалой величиной с трехэтажный дом.
«Я слышал, как свистит земля, — рассказал репортеру Reuters ветеран иранской войны с Ираком. — Мне это напомнило звук приближающейся бомбы».
Считается, что трагедия могла бы быть менее ужасной, если бы здания были построены с учетом сейсмостойкости. В строениях отсутствовала арматура, необходимая для укрепления конструкций, кое-где стены и даже потолки строились из жженого кирпича, самана и дерева. Так что при первом же точке несущие стены рушились, и здание падало.
Плюс в прибрежных районах Каспийского моря происходило разжижение грунтов почвы, и возведенные на них строения разрушались. В тоже время, построенные с учетом сейсмичности туннели по дороге в Манджил и плотина в ущелье остались целыми.
Спасательная операция
Вскоре после катастрофы в Иран прибыли сотни спасательных групп из разных уголков мира. Первыми были медики Азербайджана, которые на 23-х машинах скорой помощи пересекли границу в Астаре и уже через несколько часов приступили к оказанию помощи пострадавшим. На второй день прибыли спасательные команды из арабских стран.
Также в Иран вылетели медики французской благотворительной организации «Врачи мира», прибыли самолеты с медикаментами, питанием и одеждой из США, Великобритании и Ирака. Спустя шесть дней после первого толчка, 27 июня, в тегеранском аэропорту приземлились восемь самолетов с десятками тонн грузов из СССР; в Иран из Москвы специальным рейсом вылетела группа спасателей. Также через Красный Крест в Иран стала поступать гуманитарная помощь.
Однако, как говорится в «Природных катастрофах», не все в иранском парламенте были рады помощи — сторонники жесткой линии выступили против «вмешательства со стороны Запада», и в некоторых местах западных врачей и спасателей просто развернули назад. В других же, например, в городе Решт, работали французские специалисты вместе с собаками, натасканными на поиск людей в завалах.
Тамошних жертв землетрясения доставали из-под обломков вручную, затем укладывали на носилки и вертолетом доставляли в больницы Тегерана. Мертвых тут же хоронили в общих могилах, что не позволило произвести более точный подсчет погибших. Вдобавок проведение спасательных работ затрудняли многочисленные обвалы в горах, сделавшие непроходимыми дороги. Отрезанными от мира оказалось около полутора тысяч горных деревень, в которых проживало около 140 тысяч семей.
В книге «Тайна третьей планеты» Александра Варакина утверждается, что западные спасатели и наблюдатели, обращавшиеся с помощью к правительству Ирана, не всегда находили понимание, и в зоне бедствия часто царила неразбериха, возникали беспорядки, а в воздухе витало зловоние. Скорее всего, количество жертв в официальной статистике было занижено.
Считается, что, по разным подсчетам, в те дни в Иране погибло 35−50 тысяч человек и еще 60−200 тысяч получили ранения, полмиллиона жителей остались без крова.
По оценкам Национального центра геофизических данных, пострадавшему району был нанесен ущерб в размере 8 млрд долларов США.
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Точное количество жертв установить не удалось из-за неразберихи и непонимания с иранскими властями.
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