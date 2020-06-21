«Славянский базар в Витебске» представил новую программу

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Так звезды сошлись

В этом году главное музыкальное украшение июля — Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — продолжит притягивать к себе таланты и поклонников из всех уголков планеты. Форум пройдет с 16 по 20 июля. Организаторы праздника приняли мудрое решение не отменять фест, а провести его в новом формате. Так, например, впервые все мероприятия форума пройдут не в зрительном зале, а на уличных площадках. Еще одна новость: юные исполнители — участники детского «базарчика» — споют дважды за день, а второе отделение взрослого конкурса совместят с церемонией закрытия.





Праздник выходит на улицы





Начнем с главного. Закрытых площадок — драмтеатра им. Якуба Колоса, концертного зала «Витебск», театра «Лялька», областной филармонии и многих других — впервые не будет. Все активности перенесли на улицы. Новая современная сцена со светодиодными экранами и модными сценографическими конструкциями появится у КЗ «Витебск». Здесь пройдут выступления участников детского конкурса. Площадки на площади Победы, в «филармоническом дворике» и у театра «Лялька» также не останутся без дела: там гостей будут развлекать артисты феста «На семи ветрах» и молодые исполнители. Появится у фестивального Витебска и новая локация — парк Мазурино, где в числе прочих активностей значится фестиваль красок Холи. Министр культуры Юрий Бондарь уверен:

— В этом году «Славянский базар в Витебске» станет, без преувеличения, самым крупным open air фестивалем Европы. Потому что он не ограничен территорией какого-то одного места или района. Это территория целого города!

На сцене Летнего амфитеатра — главного музыкального символа «Славянского базара» — запланированы 7 самых масштабных мероприятий. Это конкурс молодых исполнителей, церемонии открытия и закрытия фестиваля, традиционный концерт «Союзное государство приглашает…», а также популярные музыкальные проекты «Золотой хит», «Шансон ТВ: все звезды» и «Рок на все времена». В последнем концерте в числе прочих ждем на сцене группы «Чиж & Ко», «Вопли Видоплясова», Александра Иванова и его проект «Рондо», а также Вадима Самойлова с «Агатой Кристи». А вот заявленные ранее сольники дирекции пришлось отменить. При этом большинство любимых артистов из России, Украины и других стран выступят в сборных концертах.

Фестиваль без границ





Приедут в Витебск и молодые исполнители: взрослый и детский вокальные конкурсы остались в фестивальной программе. В детском «базарчике» примет участие 21 исполнитель из 21 страны, соответственно. Во взрослом — 18 артистов. Что касается логистики и возможности попасть на территорию Беларуси, то дирекция фестиваля уже месяц плотно работает над этим вопросом, рассказывает директор форума Глеб Лапицкий:

— Плюс в том, что мы как организаторы фестиваля не одни. «Славянский базар в Витебске» — мероприятие государственного уровня, мы сотрудничаем со всеми структурами: МИД, Министерством здравоохранения, Министерством культуры. Естественно, мы также реагируем на события, которые происходят за пределами Беларуси и отслеживаем эпидемиологическую ситуацию во всем мире. Конечно, не везде возможно обычное пресечение границ. В некоторых случаях необходимы эксклюзивные договоры с другими государствами. Все эти вопросы сейчас прорабатываются с ведомствами тех стран, откуда к нам приедут гости.

Министр культуры Юрий Бондарь считает, что было бы нечестно молодых артистов, выигравших у себя на родине право представлять страну на конкурсе молодых исполнителей в Витебске, лишить возможности приехать и выступить на сцене Летнего амфитеатра:

— Именно поэтому конкурсы — детский и взрослый — обязательно состоятся. Также мы не можем подвести зрителей, обмануть их ожидания. За все то время, пока решались организационные вопросы, было сдано не более 70 билетов. Это говорит о том, что люди ждут «Славянского базара» и любимых исполнителей.

А судьи кто?

Жюри конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» возглавит Олег Газманов. От нашей страны компанию ему в составе судейской коллегии составит заслуженная артистка Инна Афанасьева. Также свои баллы самым голосистым молодым исполнителям отдадут белорусский норвежец Александр Рыбак, бельгийская исполнительница Кейт Райан (представлявшая свою страну на «Евровидении-2006»), народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, а также словацкий певец Ладислав Бубнар — финалист шестого сезона российского «Голоса», которого называют вторым Карелом Готтом. К работе члены жюри приступят 18 июля — в этот день состоится полуфинал под названием «Мировой хит». Во втором отделении концерта споет немецкий сердцеед, экс-солист культовой группы Modern Talking Томас Андерс.

Жюри детского конкурса возглавит еще один любимчик прекрасной половины человечества — Александр Солодуха. К слову, в этом сезоне международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020» пройдет в необычном формате, обращает внимание директор фестиваля Глеб Лапицкий:

— Если раньше полуфиналы мы раскидывали по разным календарным дням, то в этом году обе части конкурса пройдут в один день, 18 июля. В 14.00 на площадке перед КЗ «Витебск» юные артисты исполнят песню на родном языке и обязательно композитора своей страны. А уже в 18.00 вернутся на эту же площадку с песней на выбор. Ведущими концерта станут воспитанница продюсерского центра «Спамаш» Ксения Галецкая, обладательница Гран-при прошлого года, и шоумен Иван Вабищевич.



Для поклонников «Славянского базара» дирекция фестиваля подготовила акцию «2+9=11». В случае замены приобретенных билетов на отмененные мероприятия предоставляется СКИДКА 11 процентов на билеты обновленной программы. Акция действует единовременно при покупке билетов физическими и юридическими лицами и любом способе оплаты.

Главная тема

Режиссер церемонии открытия Александр Вавилов озвучил главную тему вечернего концерта 16 июля. В его основе — музыкальный рассказ «Я люблю тебя, жизнь».

— Нельзя оставаться в стороне от того, в какое время мы сейчас живем. Нет ничего важнее жизни. Когда я обратился к артистам, никто не отказался приехать, все анонсированные ранее фигуры примут участие в церемонии открытия. А наш музыкальный рассказ — о жизни, которая должна продолжаться и победить. И все это — языком лучших песен и исполнителей, которые 16 июля соберутся на сцене Летнего амфитеатра. Плюс лучшее оформление, видеоконтент и находки, которые есть у постановочной группы.

Режиссер церемонии закрытия фестиваля Марина Романовская, в свою очередь, продолжила:

— Многое будет впервые. Даже я, например, впервые буду причастна к конкурсу молодых исполнителей. Самое важное нововведение — это то, что церемонию закрытия мы объединили со вторым днем конкурса молодых исполнителей «Славянский хит». Сделано это с учетом того, что в следующем году «Славянскому базару» исполнится 30 лет. И мы хотим вместе со зрителями вспомнить его основные вехи, песни, имена, счастливые минуты… Также впервые на сцене на церемонии закрытия фестиваля сыграет Президентский оркестр Беларуси под управлением Виталия Кульбакова. Ну и конечно, выступят любимые и долгожданные артисты: Томас Андерс, Олег Газманов, Лолита, Саша Немо, Тина Кароль, Александр Солодуха, Вахтанг Кикабидзе, Варвара в дуэте с новым молодым исполнителем. Все это органично подведет всех нас — тех, кто любит «Славянский базар», — к важной юбилейной дате.