В Бресте собирают деньги на новый мурал – это будет сокол-пустельга

Источник материала: Виртуальный Брест

Главная цель мурала – привлечь внимание брестчан и гостей областного центра к природе города и его проблемам.

Почему Брест?

Именно в Бресте находится крупнейшая в Беларуси городская популяция сокола-пустельги. По последним данным ее численность оценивается в 50-60 пар. Сокол занесен в Красную книгу Беларуси, для его сохранения город Брест играет наиболее важную роль. Пустельга – безусловный пернатый символ города.

Зачем?

Главная цель мурала – привлечь внимание брестчан и гостей областного центра к природе города и его проблемам. Пустельга гнездится на многоэтажных зданиях в различных нишах и отверстиях. Часто случается, размеры этих «гнезд» замалы для потомства сокола - и птенцы выпадают. Чтобы этого не случалось, на 30 зданиях будут установлены искусственные гнездовья необходимых размеров. Заботиться и создавать условия в городах необходимо не только для людей, но и для животных!

Что мы конкретно хотим сделать?

Нарисовать мурал на стене жилого здания по адресу: набережная Ф. Скорины,34. Любой желающий может поучаствовать в акции, сделав пожертвование, даже на одно перо.

Сколько это стоит?

2430 бел. рублей. Сумма включает материалы (краска, баллоны, насадки, кисти, валики), аренду страховочного инвентаря, транспорные расходы, работу художника.

Что мы уже сделали?

Художник Алесь Kontra , известный своими работами на природную тематику, создал эскиз мурала. Место размещения мурала согласовано с Управлением архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, КУП «ЖРЭУ г. Бреста». На время создания мурала город выделит подъёмник. На платформе Molamola уже собрано 810 бел. руб.

Что осталось?

Не хватает 1620 бел. рублей. Мы очень надеемся, что благодаря Улью сможем собрать недостающее.

Кстати…

В Бресте более 10 лет на одной из многоэтажек проводится онлайн-трансляция из гнезда пустельги. Успей посмотреть сезон 2020 по ссылке: https://birdwatch.by/pustalga-brest2020

Благодаря общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" птицы на фасадах появились в Гомеле, Воложине, Кличеве, Минске, Малорите, Ивенце – и мы не планируем останавливаться :)

Контакты:

По вопросам, связанным с данной инициативой, можно писать или звонить координатору проекта Юрию Янкевичу: yankevich.apb93@gmail.com, +375336586817