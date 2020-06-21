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Лукашенко открыл мемориальный комплекс в Могилевской области

21.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О важности сохранения исторической памяти говорил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса в деревне Борки Могилевской области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Борки – одна из немногих белорусских деревень, которые в прямом смысле восстали из пепла и возродились после Великой Отечественной. Здесь и сегодня есть жилые улицы в 40 дворов. Теперь появилась еще одна улица – памяти. Главный лейтмотив комплекса в этой символичной композиции: рушащиеся балки горящего дома и женщина, склонившаяся над колыбелью.

Создавать памятник под открытым небом доверили молодым белорусским скульпторам и архитекторам. Они уложились в сжатые сроки, хватило всего восемь месяцев. Работы не прекращались даже в разгар пандемии. Успели. Президент оценил и обещал наградить.

«Я видел много таких памятников, но это душевный, без выпендрежа, то что надо. Молодец. Я вообще поражен, как можно было в эти камни, железобетон заложить эти идеи», – сказал Лукашенко.

Борки – историческое место. В июне 1942 года здесь произошла одна из самых масштабных трагедий Великой Отечественной: в ходе карательной операции погибло более двух тысяч мирных жителей. Их имена на большом экране – как символ того, что никто не забыт.

«Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом нам снова придется отстаивать мир и покой. Мы снова к вам обращаемся, к вашей памяти: помогите защитить этот клочок земли. И, оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить свою страну, и мы ее сохраним», – заявил белорусский лидер.

Память нужна для того, чтобы в дальнейшем не совершать ошибок. Президент обратился к старшему поколению. Ветераны на этом мероприятии – самые важные люди. Именно они знают истинную цену мира и спокойствия. При этом президент подчеркнул, что белорусы много страдали в своей истории, и независимыми стали только сейчас.

«Мы с вами получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи без руководства, правительства , без денег. За совершенно короткий промежуток времени, а по историческим меркам это вообще ничего, мы с вами построили красивую, цветущую, тихую и спокойную страну», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко не скрывает, что любит деревню и сельских жителей за простоту и открытость. Так было и сегодня. Поговорили о жизни, о здоровье. Пожилые люди попросили повысить пенсии.

«Мы должны ветеранам и пенсионерам помочь, насколько это возможно. Если ветераны и пенсионеры поднимают этот вопрос, то мы должны добавить хоть 10-20 долларов, чтобы полегче», – согласился Лукашенко.

Рядом с мемориалом находится небольшая часовня. Александр Лукашенко зажег там свечу. Не только в память погибших в Борках, но всех, кто отдал свои жизни за нашу Победу.



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Борки – одна из немногих белорусских деревень, которые в прямом смысле восстали из пепла и возродились после Великой Отечественной.
 
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