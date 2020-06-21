Когда наниматель может лишить премии и может ли оштрафовать? Адвокат отвечает на вопросы о зарплатах

Источник материала: Tut.by

Может ли наниматель платить зарплату меньше минималки? Имеет ли он право оштрафовать сотрудника? И что делать, если зарплату задержали? FINANCE.TUT.BY адресовал эти вопросы адвокату, партнеру адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Елизавете Ярмош.



Елизавета ЯрмошАдвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры

Может ли наниматель платить меньше «минималки»? И что делать, если мне недоплачивают? Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января этого года составляет 375 рублей. — Минимальная заработная плата — это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, — подчеркивает Елизавета Ярмош. — Другими словами, если работник работает полную ставку — 40 часов в неделю (для некоторых видов работ предусмотрено сокращенное количество часов) наниматель не имеет право платить заработную плату менее минимальной. Так что, если вы работаете на полную ставку, но при этом получаете меньше «минималки», ваши права нарушены. Связанные с этим ситуации решаются в комиссии по трудовым спорам или в суде. — Кроме того, предусмотрена административная ответственность нанимателя. Согласно ст. 9.19. КоАП, нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы — влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин, — добавляет Елизавета Ярмош.

Может ли наниматель задержать выплату зарплаты и что делать, если платят с опозданием? Эксперт подчеркивает, что «трудовое законодательство не содержит оснований для задержки выплаты заработной платы работников». — Как правило, она происходит не по желанию нанимателя, а в связи с отсутствием денежных средств на счету либо техническими ошибками, — поясняет Елизавета Ярмош. Если наниматель задержал вам зарплату, то вы, во-первых, вправе расторгнуть с ним контракт или трудовой договор по причине нарушения нанимателем законодательства о труде (ст. 41 Трудового кодекса). При этом наниматель должен будет выплатить выходное пособие — двухнедельный средний заработок. Во-вторых, в такой ситуации можно обратиться с соответствующей жалобой в Департамент государственной инспекции труда Минтруда. — Также необходимо помнить, что в случае задержки выплаты заработной платы более чем на один месяц предусмотрена ее индексация, которую осуществляет наниматель, — добавляет Елизавета Ярмош.

За что меня могут лишить премии и должны ли эти условия быть оговорены заранее? По словам Елизаветы Ярмош, одно дело — если вам не выплатили премию, которая «привязана» к выполнению каких-то показателей, которые вы не выполнили, и другое — если лишение премии применяется в качестве дополнения к мерам дисциплинарного взыскания. Во этом случае порядок лишения премии или ее неуплаты должен быть определен правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, соглашением или иными локальными правовыми актами. С ними работник обязательно должен быть ознакомлен. — В частности, контракт должен содержать условие об уменьшении или лишении премий всех видов независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, несвоевременное исполнение или неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, использование государственного имущества не в служебных целях. Безусловно, данные проступки не являются исчерпывающими, наниматель вправе лишить работника премии за нарушения обязанностей, предусмотренных договором, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов, — комментирует Елизавета Ярмош.

А оштрафовать меня наниматель может? — Наниматель не имеет права взыскивать с работников штрафы как таковые, — подчеркивает Елизавета Ярмош. — За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику такую меру дисциплинарного взыскания, как лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев. К ним относятся надбавки, премии, бонусы и иные выплаты, предусмотренный трудовым договором или локальным нормативным актом. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию по трудовым спорам (если она есть на предприятии) либо в суд в трехмесячный срок. Иными словами, лишить вас премии за дисциплинарный проступок начальник может. Но просто вычесть из зарплаты какую-то сумму и назвать это «штрафом» — нет.

Всем платят аванс и зарплату, а мне — всю зарплату раз в месяц. Это законно? — Трудовым законодательством предусмотрено, что, если работник работает по трудовому договору, выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц. Если с работником заключен контракт, заработную плату можно выплачивать один раз в месяц, — комментирует Елизавета Ярмош. Соответственно, если вы подписали именно контракт, то работодатель действительно вправе платить всю положенную вам сумму один раз в месяц.

А можно попросить платить зарплату чаще? Например, каждую неделю Адвокат говорит, что в целом согласовать выплату зарплаты чаще (например, три или четыре раза в месяц) можно, закон этого не запрещает. Но «на практике такие случаи редки». — Конкретная периодичность и дата выплаты зарплаты устанавливаются трудовым договором (контрактом) или локальным правовым актом, с которым обязательно должен быть ознакомлен работник, — говорит Елизавета Ярмош. — Необходимо также помнить, что выплата зарплаты руководителям организаций производится не ранее ее выплаты работникам данных организаций и в соответствии с процентом (долей) зарплаты, выплаченной этим работникам.