Брестская художница рисует картины на одежде и учит этому других

Источник материала: Виртуальный Брест

Работы Надежды Вусик не висят статично в галереях, а в буквальном смысле слова гуляют по улицам. Ведь в качестве полотна брестчанка чаще всего использует самые обычные джинсовки: реанимирует старые и тюнингует новые, чтобы в итоге получилась эксклюзивная вещь.





Творчество Нади схоже с работой татуировщика. Во-первых, для многих джинсовка давно стала второй кожей. Во-вторых, и в том, и в другом случае заказчик сам решает, какой рисунок будет подчеркивать его индивидуальность. И наконец, самое интересное: мастер наносит изображение, хорошенько вбивая краску в ткань, чтобы осталось на веки вечные.

Технологию росписи одежды художница изучала не наскоком, а очень досконально – в течение года. Причем большую часть времени у нее заняли эксперименты с красками: найти свой идеал при нынешнем изобилии акриловых «помощников» оказалось сложнее всего.





– Когда я делала свой первый заказ в июле 2017 года, в наших магазинах еще не было такого количества красок по текстилю, – вспоминает девушка. – А сейчас хороший выбор, и каждый художник может подобрать то, что ему ближе и удобнее. Главное – чтобы краски были профессиональными, предназначенными для росписи ткани, иначе рисунок будет смываться, трескаться или выцветать.

Свою первую джинсовку Надя расписала по просьбе знакомой. Однажды девушка увидела, как модную вещь дарят поклонники одной московской знаменитости, и захотела сделать такой же необычный подарок своему парню – «набить» на его куртку рисунок: мужской силуэт, уходящий вдаль.





– На то время в Бресте еще никто не занимался росписью джинсовок, и, соответственно, они редко встречались на наших улицах в отличие от Москвы, где это было в тренде, особенно среди звезд и блогеров, – говорит Надежда. – Глядя на них, диктующих моду, и наша молодежь стала активнее интересоваться ручной росписью одежды. А спрос, как известно, рождает предложение. Я заметила, что это хорошо идет, что людям нравится, и подумала: а почему бы мне не освоить это дело?





На роспись джинсовок Надежда переключилась с куда более монументального занятия. Ведь раньше ее холстом были стены. Еще будучи студенткой, девушка пробовала себя в этом направлении.

– Я рисую с шести лет, – рассказывает она. – Училась в художественной школе, а потом решила выбрать и соответствующую специальность. Я педагог-художник, художник-график, окончила БрГУ имени А.С. Пушкина.

Конечно, профессиональное образование дает Наде большие преимущества перед конкурентами-самоучками: ее работы всегда отличает грамотный подход.

– Сегодня ручная роспись одежды – уже не такая большая редкость, как прежде. В Бресте у меня как минимум два конкурента, которые делают интересные и достойные работы. Но также есть много девочек, которые пока занимаются этим не всерьез, больше для себя. И, конечно, они не особо заморачиваются насчет качества рисунков. А ведь, расписывая джинсовку, нужно обязательно использовать грунт, чем часто пренебрегают новички, – уточняет Надя.





Грунт выступает связующим звеном между тканью и краской. Именно он – гарант надежности: его наносят, чтобы многослойный рисунок не начал со временем «рассыпаться» и вещь можно было спокойно стирать даже в машинке.

Грунт сохнет на джинсовой ткани, заранее постиранной и проутюженной, примерно сутки. Потом на куртку, вставленную в подрамник, переносится изображение и первые слои фона – всё это также будет высыхать не менее 24 часов. Дальше уже прорисовываются сами детали. И после тщательной сушки готовое изделие снова нужно хорошо прогладить.

– Роспись одной куртки занимает у меня приблизительно неделю, – прикидывает собеседница, – но это, конечно, в идеале. Бывали случаи, когда заказчик просил сделать джинсовку «по-срочному»: за два или три дня, потому что торопился с подарком или куда-то уезжал. Тогда приходилось работать и днем, и ночью, просушивая рисунок при помощи фена.

Надя признается, что готовый эскиз, с которым чаще всего к ней обращаются клиенты, тоже значительно экономит время. Но бывало, что заказчики предоставляли ей полный творческий карт-бланш, и тогда приходилось изрядно поломать голову над сюжетом.

– Наверное, самый долгий проект – это джинсовка моего супруга. Я долго мучалась над эскизом – портретом мужа, переходящего в изображение льва. Несколько раз откладывала работу, потому что она была не первостепенной – поступали другие заказы, но в скором времени, надеюсь, я ее все-таки закончу, – виновато смущается художница.

Собственную и дочкину джинсовки Надя разрисовала в стиле «фэмили лук», изобразив на обеих куртках себя с малышкой. Но самая популярная тема – это вовсе не портреты, отмечает мастер. Хит заказов – мультяшные персонажи. Они же лидируют и по количеству лайков в инстаграме. Когда художница нарисовала на джинсовках Наруто из одноименной манги и Аида из «Геркулеса», ее просто закидали восхищенными отзывами.

– Но мои самые-самые любимые курточки – с картинами всем известных художников, – говорит Надежда. – Я уже рисовала «Поцелуй» Климта и «Звездную ночь» Ван Гога. Вот теперь жду, когда кто-нибудь закажет у меня джинсовку, на которой будут изображены чудесные девушки Альфонса Мухи – очень люблю его творчество!

Кстати, открыта Надя к «сотрудничеству» не только с джинсом, но и с другими материалами. Было дело, она разрисовывала пальто и свитшоты, а теперь активно взялась за футболки. Даже проводит мастер-классы по их росписи.





– Я преподаю рисование в двух изостудиях города, и когда их руководители узнали, что я занимаюсь росписью одежды, предложили провести такие уроки с детьми, – рассказывает девушка. – Конечно, у родителей моих воспитанников сперва были опасения и сомнения: неужели за один мастер-класс ребенок сможет расписать футболку, и в ней не стыдно потом будет выйти в люди, неужели он ее не испортит? Но результат их просто поразил, а иначе ведь и не могло быть, потому что детские рисунки всегда классные. К тому же существует множество «волшебных» эффектов, при помощи которых даже не идеальная картинка заиграет по-особенному – достаточно наляпать, набрызгать или просто обвести контур.





Мастер-класс по росписи футболок, предназначенный для детей, Надежда проводила и в творческом центре «Art-Pipper». А в планах у художницы – организовать подобные занятия еще и для взрослых учеников.





– Носить футболку, которую ты сделал своими руками, невероятно приятно. К тому же вещи, расписанные акриловыми красками, гораздо лучше носятся, чем с напечатанным принтом. Проверено на себе: моей джинсовке уже больше года, она пережила несколько стирок в машинке, активную носку с портфелем, и ей всё хоть бы хны! – заверяет мастер.



