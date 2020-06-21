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В Рединге мужчина с ножом напал на прохожих, погибли три человека
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. 20 июня около 19:00 (21:00 по мск) в Рединге в результате нападения вооружённого ножом мужчины погибли три человека. Об этом
Подозреваемым является 25-летний местный житель. Сейчас он находится под стражей. В результате действий нападавшего погибли три человека, ещё трое – получили ранения и были доставлены в больницу.
Старший суперинтендант полиции Иен Хантер пояснил, что в настоящее время правоохранители не ведут поиск других подозреваемых. Хантер уточнил, что происшествие не рассматривается в качестве террористического акта, а также не связан с протестами.
Расследование продолжается.
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Новости Великобритании. 20 июня около 19:00 (21:00 по мск) в Рединге в результате нападения вооружённого ножом мужчины погибли три человека. Об этом сообщается на...
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