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Для патриоток. Делаем макияж белорусской косметикой
Источник материала: Tut.by
Макияж только из продуктов белорусской косметики? Легко. Вооружитесь советами наших экспертов и убедитесь, что даже за небольшие деньги можно выглядеть на миллион.
Мы решили взять на тест понравившиеся нам белорусские продукты и сравнить.
Наш выбор пал на следующие продукты, которые впоследствии были использованы в макияже:
1.Тональный крем Insta look. Производитель обещает эффект бархатной кожи. Тон 20 / Luxvisage.
2. Консилер. Тон 2 / Luxvisage.
3. Масло для губ / Luxvisage.
4. Хайлайтер Smart Girl Highlighter INCREDIBLE HOLLYWOOD / BelorDesign.
5. Бронзер Sunny Bunny. Тон 1 / Luxvisage.
6. Скульптор Relouis Pro SCULPTING POWDER. Тон 01 / Relouis
7. Тени для век Glam Look / Luxvisage.
8. Помада матовая для губ Pin Up. Тон 22 / Luxvisage.
9. Тушь для ресниц. Smoky eyes. Эффект умножения и удлинения / Luxvisage.
10. Карандаш для бровей механический. Тон 301 / Luxvisage.
11. Гель для бровей бесцветный / RelouisPro.
Мы увлажнили кожу и приступили к нанесению тонального крема (1). Модель поделилась, что этот продукт ощущается на коже и это чувство продлилось почти до конца макияжа, затем исчезло.
После тонального крема — время консилера (2). Нанесли его на внутренний уголок глаза и немного растушевали на синячок. Также нанесли консилер на область под бровью — он послужит базой под макияж.
Увлажним губы маслом (3).
В качестве румян мы использовали матовую помаду (8). Аккуратно растушуйте ее на яблочках щек.
Нанесли хайлайтер (4), бронзер (5) и скульптор (6), что обеспечило светокоррекцию на лице.
Оформляем брови карандашом (10) и гелем для бровей (11).
Макияж глаз выполнили палеткой теней (7). На подвижное веко нанесли самый светлый оттенок, а на складку века, внешний уголок и нижнее веко — 2 самых темных оттенка из этой палитры.
Ресницы окрашиваем тушью (9). Длина ресниц заметно увеличилась.
Для губ мы выбрали помаду (2), которая освежит образ нежным оттенком. Лайфхак: если вы не обладаете объемными губами, слегка растушуйте контур. Это сделает губы более пухлыми.
Макияж готов.
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