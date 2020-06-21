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Для патриоток. Делаем макияж белорусской косметикой

21.06.2020 10:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Макияж только из продуктов белорусской косметики? Легко. Вооружитесь советами наших экспертов и убедитесь, что даже за небольшие деньги можно выглядеть на миллион.

Об экспертах:

Мастера студии красоты на Немиге, 3, — «Две кисточки»

Мы решили взять на тест понравившиеся нам белорусские продукты и сравнить.

Наш выбор пал на следующие продукты, которые впоследствии были использованы в макияже:

1.Тональный крем Insta look. Производитель обещает эффект бархатной кожи. Тон 20 / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

2. Консилер. Тон 2 / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

3. Масло для губ / Luxvisage.


Фото: irecommend.ru

4. Хайлайтер Smart Girl Highlighter INCREDIBLE HOLLYWOOD / BelorDesign.


5. Бронзер Sunny Bunny. Тон 1 / Luxvisage.

Фото: irecommend.ru

6. Скульптор Relouis Pro SCULPTING POWDER. Тон 01 / Relouis


Фото:irecommend.ru

7. Тени для век Glam Look / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

8. Помада матовая для губ Pin Up. Тон 22 / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

9. Тушь для ресниц. Smoky eyes. Эффект умножения и удлинения / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

10. Карандаш для бровей механический. Тон 301 / Luxvisage.


Фото: luxvisage.by

11. Гель для бровей бесцветный / RelouisPro.


Фото: RELOUIS

Мы увлажнили кожу и приступили к нанесению тонального крема (1). Модель поделилась, что этот продукт ощущается на коже и это чувство продлилось почти до конца макияжа, затем исчезло.

После тонального крема — время консилера (2). Нанесли его на внутренний уголок глаза и немного растушевали на синячок. Также нанесли консилер на область под бровью — он послужит базой под макияж.

Увлажним губы маслом (3).


До и после / Фото: предоставлено салоном «Две кисточки»

В качестве румян мы использовали матовую помаду (8). Аккуратно растушуйте ее на яблочках щек.

Нанесли хайлайтер (4), бронзер (5) и скульптор (6), что обеспечило светокоррекцию на лице.

Оформляем брови карандашом (10) и гелем для бровей (11).

Макияж глаз выполнили палеткой теней (7). На подвижное веко нанесли самый светлый оттенок, а на складку века, внешний уголок и нижнее веко — 2 самых темных оттенка из этой палитры.

Ресницы окрашиваем тушью (9). Длина ресниц заметно увеличилась.

Для губ мы выбрали помаду (2), которая освежит образ нежным оттенком. Лайфхак: если вы не обладаете объемными губами, слегка растушуйте контур. Это сделает губы более пухлыми.

Макияж готов.

 
 
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