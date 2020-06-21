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Брестчане Елизавета Цуприк, Арсений Степанчук и Маргарита Чопко вышли в полуфинал республиканского конкурса чтецов

21.06.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодный конкурс «Живая классика» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Его итоги подводят на мероприятиях Дня белорусской письменности.

Брестчане Елизавета Цуприк, Арсений Степанчук и Маргарита Чопко вышли в полуфинал республиканского конкурса чтецов

В этом году в первом этапе участвовали больше 620 ребят со всей Брестчины. 78 прошли в областной этап. В результате Брестчину представят в полуфинале четыре человека, из них трое - брестчане. Воспитанница народного театра-студии «Раёк» Елизавета Цуприк расскажет стихотворение «Мушыны скарб» Сергея Брандта, ученик 27-й школы Арсений Степанчук выступит с произведением Владимира Короткевича «Шыпшына і ружа», а Маргарита Чопко из седьмой школы прочтет стих Пимена Панченко «А мову ледзь не затапталі».

Брестчане Елизавета Цуприк, Арсений Степанчук и Маргарита Чопко вышли в полуфинал республиканского конкурса чтецов

Конкурс проводили дистанционно. «Ребята не просто читали произведения, – рассказывает председатель областного отделения Союза писателей, член жюри конкурса Татьяна Демидович, – но и старались передать атмосферу белорусской самобытности, по-настоящему вживались в образ и этим производили сильное эмоциональное воздействие на зрителя. Показали и высокий уровень знания белорусского языка».

Итоги полуфинала подведут в конце этого месяца.

 
 
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  Ежегодный конкурс «Живая классика» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Его итоги подводят на мероприятиях Дня белорусской письменности. В...
 
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