ОНТ удалил со своего сайта Артемиса Ахпаша, после его обращения к совести коллег

Источник материала: Ежедневник

Телеведущий Артемис Ахпаш, работавший на государственных телеканалах «Беларусь-2», СТВ, который вел на ОНТ игру «Удача в придачу с Евроопт», обратился к совести своих телевизионных коллег. За это его удалили.

Артемис Ахпаш обратился к своим коллегам, которые работают на государственных теле и радиоканалах, и заявил, что они ничуть не лучше, а даже хуже сотрудников правоохранительных органов, которые пакуют на улицах невиновных людей и запихивают в автозаки.

«А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты – это такие же белорусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели вы согласны и дышать по указке?» - спросил у коллег Артемис Ахпаш.





ОНТ на такое смелое обращение отреагировало сразу же – видно там все же согласны дышать по указке. ОНТ просто удалил со своего сайта страницу с данными телеведущего, которые находились в разделе «Команда ОНТ». Теперь Артемис Ахпаш не часть команды, не часть корабля…



