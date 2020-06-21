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ОНТ удалил со своего сайта Артемиса Ахпаша, после его обращения к совести коллег

21.06.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телеведущий Артемис Ахпаш, работавший на государственных телеканалах «Беларусь-2», СТВ, который вел на ОНТ игру «Удача в придачу с Евроопт», обратился к совести своих телевизионных коллег. За это его удалили.

Артемис Ахпаш обратился к своим коллегам, которые работают на государственных теле и радиоканалах, и заявил, что они ничуть не лучше, а даже хуже сотрудников правоохранительных органов, которые пакуют на улицах невиновных людей и запихивают в автозаки.

«А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты – это такие же белорусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели вы согласны и дышать по указке?» - спросил у коллег Артемис Ахпаш.


ОНТ на такое смелое обращение отреагировало сразу же – видно там все же согласны дышать по указке. ОНТ просто удалил со своего сайта страницу с данными телеведущего, которые находились в разделе «Команда ОНТ». Теперь Артемис Ахпаш не часть команды, не часть корабля…


 
 
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Телеведущий Артемис Ахпаш, работавший на государственных телеканалах «Беларусь-2», СТВ, который вел на ОНТ игру «Удача в придачу с Евроопт», обратился к совести...
 
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