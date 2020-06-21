Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета

Источник материала: СТВ

Все мы временами испытываем лень. Некоторые вещи откладываются на потом так долго, что про них и вовсе забываешь. Кроме того, когда видишь что-то каждый день, то происходящие изменения трудно заметить. Но вот однажды наступает тот судьбоносный момент, когда человек берёт в руки швабру с ведром и идёт наводить порядок. И после этого в мир возвращаются уже давно потерянные краски.



Фото: reddit.com/user/ouway1



Фото : reddit.com/user/PremierPowerWashing



Фото : reddit.com/user/Volitz



Фото : reddit.com/user/SlowNebula0



Фото : reddit.com/user/gayforequalrights



Фото : reddit.com/user/Dizzle_Kicks



Фото: reddit.com/user/11232bktpwill

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