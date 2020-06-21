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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси

21.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает телеканал «МИР 24».

В разных регионах страны синоптики прогнозируют грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер. При этом будет жарко – до плюс 31 градуса.



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Синоптики прогнозируют грозы, ливни, шквалистый ветер.
 
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