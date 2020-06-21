Приносим извинения за перебои в работе сайта

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21.06.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третий день идет DDOS-атака на сайт "Белорусский партизан". Сначала она велась с зарубежных IT-адресов, из-за чего нам пришлось блокировать зарубежный трафик. Но теперь включились белорусские боты. Просим с пониманием отнестись к проблемам сайта. А мы подключаем к ситуации правоохранительные органы.

 
 
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Третий день идет DDOS-атака на сайт "Белорусский партизан". Сначала она велась с зарубежных IT-адресов, из-за чего нам пришлось блокировать зарубежный трафик. Но теперь...
 
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