Приносим извинения за перебои в работе сайта

Источник материала: Партизан

Третий день идет DDOS-атака на сайт "Белорусский партизан". Сначала она велась с зарубежных IT-адресов, из-за чего нам пришлось блокировать зарубежный трафик. Но теперь включились белорусские боты. Просим с пониманием отнестись к проблемам сайта. А мы подключаем к ситуации правоохранительные органы.