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Приносим извинения за перебои в работе сайта
Источник материала: Партизан
Третий день идет DDOS-атака на сайт "Белорусский партизан". Сначала она велась с зарубежных IT-адресов, из-за чего нам пришлось блокировать зарубежный трафик. Но теперь включились белорусские боты. Просим с пониманием отнестись к проблемам сайта. А мы подключаем к ситуации правоохранительные органы.
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Третий день идет DDOS-атака на сайт "Белорусский партизан". Сначала она велась с зарубежных IT-адресов, из-за чего нам пришлось блокировать зарубежный трафик. Но теперь...
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