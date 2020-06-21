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В группу, которая намерена инициировать проведение референдума по Конституции, записались уже более 7500 человек
Источник материала: Партизан
Менее чем за сутки с момента анонсирования инициативы Виктора Бабарико о проведении республиканского референдума о возврате Конституции 1994 года в инициативную группу по записались более 7500 человек.
Об этом сообщил штаб Бабарико.
«Напоминаем, что подготовка к референдуму не останавливает и не заменяет предвыборную кампанию. Мы продолжаем работу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в Президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Для проведения референдума необходимо собрать в его 450 тыс. подписей. Именно для этих целей и создается инициативная группа. По закону, для ее регистрации достаточно 100 человек.
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В группу, которая намерена инициировать проведение референдума по Конституции, записались уже более 7500 человек
Менее чем за сутки с момента анонсирования инициативы Виктора Бабарико о проведении республиканского референдума о возврате Конституции 1994 года в инициативную...
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