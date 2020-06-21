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Лукашенко на открытии мемориала «Ола»: Это двенадцать Хатыней!

21.06.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко 21 июня принял участие в открытии мемориала в Гомельской области.



Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области. Мемориал возведен на территории сожженной деревни в годы войны.

«В деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины их них — дети. Это двенадцать Хатыней!", — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко добавил, что «Беларусь сохранит подлинную историю в камне», несмотря на попытки некоторых стран сместить акценты.


Он отметил, что в год 75-летия Победы, особое внимание уделено памяти жертв белорусского народа.

«В День Победы мы поставили свечу героям и жертвам Великой Отечественной войны в храме-памятнике в Минске. В субботу, 20 июня, мы были в деревне Борки, которая находится в Могилевской области. Сегодня, 21 июня, мы в Гомельской области, где была сожжена деревня Ола. А в понедельник в Бресте мы вспомним наших героев, которые первыми встали на пути захватчиков», — отметил Лукашенко.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лукашенко 21 июня принял участие в открытии мемориала в Гомельской области.
 
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