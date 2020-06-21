Лукашенко на открытии мемориала «Ола»: Это двенадцать Хатыней!









БЕЛТА , Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области. Мемориал возведен на территории сожженной деревни в годы войны. Как сообщает, Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области. Мемориал возведен на территории сожженной деревни в годы войны.





«В деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины их них — дети. Это двенадцать Хатыней!", — подчеркнул президент.





Александр Лукашенко добавил, что «Беларусь сохранит подлинную историю в камне», несмотря на попытки некоторых стран сместить акценты.



