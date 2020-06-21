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Венедиктов: В Москве Лукашенко ожидает очень жесткий разговор с Путиным
Источник материала: Партизан
Во время визита в Москву на парад Александра Лукашенко ожидает очень серьезный разговор с Владимиром Путиным.
По слова главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, последние телефонные переговоры «были были достаточно напряженными».
«Несчастный Лавров был делегирован из Белграда сразу в Минск. Для подготовки этого разговора», —
«Перца» в двусторонние отношения добавила ситуация вокруг белорусской «дочки» «Газпром-банка», которым владеет «любимая компания президента Путина — «Газпром»».
«Конечно, будут переговоры. Они будут серьезными и не формальными», — подчеркнул Венедиктов.
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Во время визита в Москву на парад Александра Лукашенко ожидает очень серьезный разговор с Владимиром Путиным.
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