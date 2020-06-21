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Венедиктов: В Москве Лукашенко ожидает очень жесткий разговор с Путиным

21.06.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время визита в Москву на парад Александра Лукашенко ожидает очень серьезный разговор с Владимиром Путиным.



По слова главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, последние телефонные переговоры «были были достаточно напряженными».

«Несчастный Лавров был делегирован из Белграда сразу в Минск. Для подготовки этого разговора», — заметил он.

«Перца» в двусторонние отношения добавила ситуация вокруг белорусской «дочки» «Газпром-банка», которым владеет «любимая компания президента Путина — «Газпром»».

«Конечно, будут переговоры. Они будут серьезными и не формальными», — подчеркнул Венедиктов.
 
Теги: Минск
 
 
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Во время визита в Москву на парад Александра Лукашенко ожидает очень серьезный разговор с Владимиром Путиным.
 
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