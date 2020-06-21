Повышенные пенсии в Беларуси будут выплачены за день до голосования - указ









Как-то сложно сходу припомнить, когда в последний раз в столь срочном порядке подписывались и публиковались в воскресенье официальные документы.





Согласно указу №232 от 20 июня с 1 июля 2020 года «в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов».





Повышенные пенсии будут выплачены накануне. Повышение пенсии составит около 25 рублей.