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Повышенные пенсии в Беларуси будут выплачены за день до голосования - указ
Источник материала: Партизан
Лукашенко убедительно доказал, что анонсированный им перенос повышения пенсий с конца на середину года сделан исключительно ради заботы о пенсионерах и ни в коем случае «не ради каких-то выборов».
Как-то сложно сходу припомнить, когда в последний раз в столь срочном порядке подписывались и публиковались в воскресенье официальные документы.
Согласно указу №232 от 20 июня с 1 июля 2020 года «в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов».
Повышенные пенсии будут выплачены накануне. Повышение пенсии составит около 25 рублей.
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Лукашенко убедительно доказал, что анонсированный им перенос повышения пенсий с конца на середину года сделан исключительно ради заботы о пенсионерах и ни в коем...
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