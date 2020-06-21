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Беларусь настойчиво движется к непризнанию президентских выборов: ОБСЕ не оставило без внимания задержания журналистов в Беларуси
Источник материала: Партизан
Белорусские власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу, освещать важные мероприятия, не опасаясь задержания.
Задержание журналистов в Ганцевичах
Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, передает
Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержаний журналистов в Беларуси 19 июня во время освещения пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
«Журналисты играют важную роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами», — подчеркнул представитель ОБСЕ.
«Воспрепятствование деятельности прессы негативно сказывается на свободе СМИ и свободном распространении информации, что вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в заявлении.
19 июня в разных городах Беларуси задерживали журналистов, которые освещали акции солидарности с участниками президентской кампании.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске, Гомеле, Могилеве и Бобруйске были задержаны сотрудники «Радыё Свабода», Reuters, «Еврорадио», tut.by, Onliner.by, «Белсата», а также журналисты-фрилансеры. Спустя несколько часов представители СМИ были освобождены.
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Беларусь настойчиво движется к непризнанию президентских выборов: ОБСЕ не оставило без внимания задержания журналистов в Беларуси
Белорусские власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу, освещать важные мероприятия, не опасаясь задержания.
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