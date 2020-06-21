Беларусь настойчиво движется к непризнанию президентских выборов: ОБСЕ не оставило без внимания задержания журналистов в Беларуси





Задержание журналистов в Ганцевичах









БелаПАН . Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, передает





Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержаний журналистов в Беларуси 19 июня во время освещения пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.





«Журналисты играют важную роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами», — подчеркнул представитель ОБСЕ.





«Воспрепятствование деятельности прессы негативно сказывается на свободе СМИ и свободном распространении информации, что вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в заявлении.





19 июня в разных городах Беларуси задерживали журналистов, которые освещали акции солидарности с участниками президентской кампании.



