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Беларусь настойчиво движется к непризнанию президентских выборов: ОБСЕ не оставило без внимания задержания журналистов в Беларуси

21.06.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу, освещать важные мероприятия, не опасаясь задержания.


Задержание журналистов в Ганцевичах


Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, передает БелаПАН.

Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержаний журналистов в Беларуси 19 июня во время освещения пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

«Журналисты играют важную роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

«Воспрепятствование деятельности прессы негативно сказывается на свободе СМИ и свободном распространении информации, что вызывает серьезную обеспокоенность», — говорится в заявлении.

19 июня в разных городах Беларуси задерживали журналистов, которые освещали акции солидарности с участниками президентской кампании.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске, Гомеле, Могилеве и Бобруйске были задержаны сотрудники «Радыё Свабода», Reuters, «Еврорадио», tut.by, Onliner.by, «Белсата», а также журналисты-фрилансеры. Спустя несколько часов представители СМИ были освобождены.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусские власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу, освещать важные мероприятия, не опасаясь задержания.
 
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