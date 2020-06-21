Шеф «Радио Свобода»: Министр информации угрожал руководителю бюро лишить его аккредитации





Задержание Александры Дынько





«Милиция относилась к нашим журналистам как к преступникам, задерживала их, когда они сообщали в прямом эфире о событиях, связанных с выборами. Это происходило в то время, когда министр информации угрожал руководителю бюро Радио лишить его аккредитации из-за того, как белорусская служба освещает события» — говорится в заявлении главы RFE/RL.





«Это прямые нападения на независимую прессу и право граждан Беларуси получать информацию о важных событиях в их стране. Они вызывают особую тревогу в контексте президентских выборов в стране 9 августа, и мы осуждаем эти нападения» — отмечает в своем заявлении Дейзи Синделар.



