На БТ рассказали новые подробности по «делу Белгазпромбанка»

«Из материалов следствия стало известно, что Сергей Кармызов брал кредиты на подставных людей для коммерсантов с плохой репутацией», — рассказал ведущий.





В сюжете телеканала фигурирует женщина Светлана, закадровый голос рассказывает о том, что она по просьбе топ-менеджера взяла кредит на свое имя в сумме 75 тысяч рублей. Выплачивать его вместо Светланы должен был некий коммерсант, но уже через несколько месяцев начались просрочки по платежам, а в феврале 2019 года бизнесмена посадили за мошенничество.





По словам Светланы, она попыталась обсудить ситуацию с Кармызовым и во время одной из встреч сказала, что собирается написать заявление в милицию. Закадровый голос рассказывает, что собеседник стал ее отговаривать, оперируя очень странными доводами «погоди, скоро власть в стране изменится».





В сюжете фигурирует аудиозапись, на которой, предположительно, Кармызов, говорит о том, что Бабарико идет в кандидаты на пост президента. Неизвестно, в каком контексте велась беседа, и о чем говорили собеседники, но в сюжете этот разговор связывают с кредитом Светланы и говорят о том, что женщину просили подождать «и кредит вообще можно будет не отдавать».









Закадровый голос говорит о том, что разговор состоялся в мае, и тогда Кармызов «и в самом деле верил, что власть переменится, поэтому работал нагло и особой циничностью», надеясь на «теплое местечко при новой власти».





В сюжете утверждается, что он оказывал услуги коммерсантам с плохой кредитной историей, и сам пришел в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля с повинной и чистосердечным признанием.





В сюжете фигурируют фрагменты допроса Кармызова.





«Я сейчас говорю о том, что я хотел получить от Новикова вознаграждение, ну что тут такое сейчас отрицать, это безусловно, не буду, условно в размере 10%», — о чем говорит Кармызов, непонятно, но закадровый голос утверждает о том, что это как раз тот самый бизнесмен, ради которого Светлана взяла кредит на свое имя.





Еще на одном из допросов Кармызов говорит о Викторе Бабарико.





«По мере того, как проходила вот эта кампания, как таковая, четко было видно, что Виктор Дмитриевич летает в облаках, потому что одно дело когда ты руководишь небольшим коллективом, а другое дело, когда ты руководишь целой страной», — говорит Кармызов.





Сюжет заканчивается сообщением о том, что после вмешательства правоохранителей кредит Светланы был погашен.





Напомним, о том, что задержан руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов, стало известно 12 июня.