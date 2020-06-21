Красиво и немного зловеще - как выглядело кольцеобразное солнечное затмение в других странах

Источник материала: Tut.by

Сегодня жители некоторых стран мира могли видеть кольцеобразное солнечное затмение. Однако белорусы (за некоторым исключением) не могли насладиться этим зрелищем. Собрали фото из других городов и стран.



Ворон сидит на крыше в Найроби, Кения, 21 июня 2020 года. Фото: REUTERS/Baz Ratner

Затмение называется кольцеобразным, потому что вокруг Луны видно кольцо из лучей Солнца. Следить за этим явлением можно онлайн ( вот ссылка ).

Можно ли было его наблюдать в Беларуси? Как пишет astrobel.ru, 21 июня 2020 года жители Гомеля и Гомельской области смогли увидеть незначительные частные фазы кольцеобразного солнечного затмения, которое во всей своей красоте будет наблюдаться в восточной Африке, а также в южной и восточной Азии.

Для жителей Гомеля солнечное затмение началось в 8 часов 40 минут и закончилось в 9 часов 10 минут. В максимальной фазе Солнце закрылось Луной на 2%.

А вот в других странах зрелище было более красивым и несколько зловещим. Полоса кольцеобразной фазы солнечного затмения 21 июня началось в Африке на территории Республики Конго. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, она прошла через территорию Демократической Республики Конго, Южный и Северный Судан, Эфиопию, затем по южной части акватории Красного моря. Затем проследовала через территории Йемена, Саудовской Аравии и Омана, потом по акватории Оманского залива, а после — через Пакистан и север Индии.



Кольцеобразное солнечное затмение в небе над Нью-Дели, Индия. Фото: REUTERS/Adnan Abidi



Жители Иерусалима наблюдают за небом 21 июня 2020 года. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun



Человек использует рентгеновский снимок, чтобы наблюдать затмение над цитаделью Аммана в Иордании. Фото: REUTERS/Muhammad Hamed



Кольцеобразное солнечное затмение над Катманду, Непал, 21 июня 2020 года. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Продолжительность кольцеобразной фазы данного солнечного затмения в момент своего максимума составила всего 38 секунд. В этот момент лунная тень имела диаметр 21 км и проходила по территории Индии.

В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение выпадет на время летнего солнцестояния 21 июня 2039 года.