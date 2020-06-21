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В Киеве в результате взрыва в девятиэтажке погиб один человек
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 21 июня около 10 утра в Дарницком районе Киева произошёл взрыв в девятиэтажке.
Как
По состоянию на 11:00 обнаружен один погибший. Эвакуирован 21 человек, деблокированы 3 человека.
На месте происшествия работают 75 спасателей, задействованы 15 единиц техники.
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Новости Украины. 21 июня около 10 утра в Дарницком районе Киева произошёл взрыв в девятиэтажке. Как сообщает Государственная служба Украины по ЧС, разрушены...
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