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В Киеве в результате взрыва в девятиэтажке погиб один человек

21.06.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 21 июня около 10 утра в Дарницком районе Киева произошёл взрыв в девятиэтажке.

Как сообщает Государственная служба Украины по ЧС, разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. Обвалились несколько балконов, повреждены некоторые квартиры. Предварительно, взорвалась газовоздушная смесь.

В Киеве в результате взрыва в девятиэтажке погиб один человек
Фото: Государственная служба Украины по ЧС 

По состоянию на 11:00 обнаружен один погибший. Эвакуирован 21 человек, деблокированы 3 человека.

В Киеве в результате взрыва в девятиэтажке погиб один человек
Фото: Государственная служба Украины по ЧС 

На месте происшествия работают 75 спасателей, задействованы 15 единиц техники.

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Новости Украины. 21 июня около 10 утра в Дарницком районе Киева произошёл взрыв в девятиэтажке. Как сообщает Государственная служба Украины по ЧС, разрушены...
 
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