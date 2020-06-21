«Хватали беременных»: беларусы рассказали о жестоких избиениях при арестах после акций солидарности

Источник материала: KYKY

18 июня в Минске состоялась первая акция солидарности с репрессированными во время президентской кампании политиками и активистами, включая Виктора и Эдуарда Бабарико. На следующий день такие акции можно было наблюдать уже в огромном множестве городов Беларуси. 20 июня решимость людей выходить на улицы беларуских городов не угасла. Митингующие сталкивались с довольно брутальными задержаниями: омоновцы скручивали всех подряд и «паковал» в бусы; по официальным данным, общим числом задержали около 270 человек. С некоторыми людьми обращались жестоко, кому-то после арестов потребовалась медицинская помощь.

Раз

В себе с TUT.by айтишник Дмитрий рассказал , как 19 июня вместе со своей девушкой оказался на проспекте Независимости в Минске. Он ехал на роликовых коньках, она – на велосипеде. Участвовать в митинге молодые люди не собирались, однако в один момент к ним сзади подъехал автозак, из машины выбежали мужчины и начали «хватать всех» поблизости.

Девушка Дмитрия успела убежать, а его сбили с ног, по его словам, повалили на землю, несколько раз ударили, потом потащили в автозак и там продолжили наносить удары ногами и руками. «Ударили по голове, разбили нос, губу, били по ногам, в бок, – перечисляет парень. – Когда меня с разбитым носом посадили [в автозаке], женщина одна возмутилась, мол, что вы делаете? А ей ответили: «Сейчас и тебя оприходуем, если не заткнешь свою пасть» – что-то в этом роде».

По воспоминаниям Дмитрия, у кого-то в машине началась паническая атака, у кого-то – приступ астмы. Одна девушка попросила воды, и омоновец взял бутылку воды и вылил ей на голову. По приезде в Ленинское РУВД Дмитрия и девушку, которая плохо себя чувствовала, увезли на обследование в БСМП. Врач обнаружил у айтишника ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей в височной области, ушиб переносицы, кровоподтек грудной клетки и живота и так далее.

Два

Минчанка Алина с ее мужем и их другом вечером 19 июня вышли в центр города на прогулку. Как и Дмитрий, принимать участие в акции в их планы не входило, потому как о митинге никто из них не знал. На площади Победы компания увидела микроавтобус, из которого вылезли люди в штатском. Они «запаковали» в бус парня, а затем сопровождали машину, пока та медленно ехала. Алина с мужем и другом решили их обогнать, после чего их стали задерживать и бросать в авто. «Меня неожиданно ударили по руке, потом схватили за нее, – припоминает девушка. – Второй мужчина ударил меня по ноге, чтобы она согнулась в колене и я упала. Меня тоже забросили в бус, наверх на мужа. Наши ноги торчали из дверей, но люди попытались закрыть бус».

«Забирали нас какие-то непонятные люди в гражданском, применяли силу – у меня гематомы на руках, и я до сих пор хромаю. Мне не предложили просто пройти в бус, хотя я молодая девушка, могу быть беременной. Ударили, схватили, пошмонали и закинули», – делится Алина. Компанию доставили в Центральное РУВД, составили протоколы и по итогу девушку и ее друга быстро отпустили. А вот мужа Алины отвезли в ЦИП, там он пробудет до суда, который назначен на понедельник. Никакой более подробной информации о супруге у девушки до сих пор нет.

Три

В своем инстаграме минчанин опубликовал видео, где описал события, произошедшие с ним вечером пятницы, 19 июня. Со слов парня, который также не подключался к акции солидарности, а всего лишь шел из «МакДональдса», его схватили и понесли в автозак недалеко у Площади Победы, частично порвав одежду. «Хватали всех: беременных женщин, стариков, молодых людей», – говорит минчанин. Он добавляет, что его и других арестованных привезли в УВД Администрации Советского района Минска. Там всех выставили во дворе лицом к стене: так люди простояли до четырех часов утра, в том числе беременная женщина, «без воды и без выхода в туалет».

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