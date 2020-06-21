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День отца отмечают в Беларуси

21.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

День отца отмечают в Беларуси

21 июня в Беларуси отмечают ещё один праздник: День отца!

Каждое третье воскресенье июня поздравления принимают мужчины, которые взяли на себя ответственность за новые поколения, пишет ОНТ.

К празднику в стране провели исследование, которое показало: всё больше представителей сильного пола уделяют внимание раннему развитию ребёнка. Совместные прогулки, чтение, игры, рисование  – то, чем раньше чаще занимались мамы. В основном, это касается горожан с высшим образованием. А вот уходить в декретный отпуск вместо женщин белорусские мужчины пока не спешат. Это скорее исключение.

#праздник

ont.by
Фото: pixabay.com

 
 
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21 июня в Беларуси отмечают ещё один праздник: День отца! Каждое третье воскресенье июня поздравления принимают мужчины, которые взяли на
 
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