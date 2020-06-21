День отца отмечают в Беларуси

Источник материала: Полымя





21 июня в Беларуси отмечают ещё один праздник: День отца!

Каждое третье воскресенье июня поздравления принимают мужчины, которые взяли на себя ответственность за новые поколения, пишет ОНТ .

К празднику в стране провели исследование, которое показало: всё больше представителей сильного пола уделяют внимание раннему развитию ребёнка. Совместные прогулки, чтение, игры, рисование – то, чем раньше чаще занимались мамы. В основном, это касается горожан с высшим образованием. А вот уходить в декретный отпуск вместо женщин белорусские мужчины пока не спешат. Это скорее исключение.

#праздник