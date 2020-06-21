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Названы 10 российских компаний, которые могут поставлять нефть в Беларусь в III квартале
Источник материала: Партизан
Концерн «Белнефтехим» согласовал с Минэнерго России график поставок нефти на третий квартал, которые могут осуществлять 10 компаний. Об этом сказал
«С Минэнерго России на третий квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 миллиона тонн — по 2,875 миллиона тонн на каждый НПЗ», — говорится в комментарии Тищенко.
По его словам, квартальный график сформирован, исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн (23 млн тонн — поставка трубопроводным транспортом и 1 млн тонн — железнодорожным).
Однако, как сказал представитель «Белнефтехима», «конкретные объемы закупки нефти будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке».
Стоит сказать, что в I квартале 2020 поставки российской нефти в Беларусь были сведены к минимуму из-за разногласий по цене. В апреле-июне белорусские НПЗ по факту приобрели примерно 3,7−3,9 млн тонн российской нефти. То есть индикативные возможности были использованы далеко не на 100%.
Александр Тищенко также сказал, что поставки нефти в третьем квартале ожидаются от 10 компаний. В перечень традиционно входит «большая пятерка» («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть»), компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые подставили плечо Беларуси в начале 2020 года, «Башнефть» (57,66% уставного капитала принадлежит «Роснефти»), еще одна российская госкомпания «Зарубежнефть» и «Янгпур» (российская «дочка» «Белоруснефти»).
Квоты на поставки нефти в Беларусь зависят в числе прочего от уровня добычи. Поэтому неудивительно, что самым крупным поставщиком нефти в Беларусь является «Роснефть», которая добывает больше всего нефти в РФ. В 2020 году крупнейшая нефтяная госкомпания РФ может поставить в Беларусь 9 млн тонн.
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Концерн «Белнефтехим» согласовал с Минэнерго России график поставок нефти на третий квартал, которые могут осуществлять 10 компаний. Об этом...
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