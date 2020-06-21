Названы 10 российских компаний, которые могут поставлять нефть в Беларусь в III квартале









«С Минэнерго России на третий квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 миллиона тонн — по 2,875 миллиона тонн на каждый НПЗ», — говорится в комментарии Тищенко.





По его словам, квартальный график сформирован, исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн (23 млн тонн — поставка трубопроводным транспортом и 1 млн тонн — железнодорожным).





Однако, как сказал представитель «Белнефтехима», «конкретные объемы закупки нефти будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке».





Стоит сказать, что в I квартале 2020 поставки российской нефти в Беларусь были сведены к минимуму из-за разногласий по цене. В апреле-июне белорусские НПЗ по факту приобрели примерно 3,7−3,9 млн тонн российской нефти. То есть индикативные возможности были использованы далеко не на 100%.





Александр Тищенко также сказал, что поставки нефти в третьем квартале ожидаются от 10 компаний. В перечень традиционно входит «большая пятерка» («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть»), компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые подставили плечо Беларуси в начале 2020 года, «Башнефть» (57,66% уставного капитала принадлежит «Роснефти»), еще одна российская госкомпания «Зарубежнефть» и «Янгпур» (российская «дочка» «Белоруснефти»).





Квоты на поставки нефти в Беларусь зависят в числе прочего от уровня добычи. Поэтому неудивительно, что самым крупным поставщиком нефти в Беларусь является «Роснефть», которая добывает больше всего нефти в РФ. В 2020 году крупнейшая нефтяная госкомпания РФ может поставить в Беларусь 9 млн тонн.