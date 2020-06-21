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В Беларуси 22 июня синоптики обещают настоящее лето и до +28°С, но с дождями и грозами

21.06.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночное время воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Как сообщает БЕЛТА, в Беларуси 22 июня синоптики обещают настоящее лето и до +28°С, но с дождями и грозами.

На территории Беларуси будет облачно с прояснениями, но на большей части прогнозируются дожди и грозы. В некоторых районах они будут сильными. Порывы ветра при грозах, сообщают синоптики, могут достигать до 14 м/с.

Ночью воздух прогреется от 14 до 20 градусов тепла.
 
 
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