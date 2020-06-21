Минивэн Opel Zafira Life получил электрическую версию

Источник материала: Tut.by

Однообъемник Opel Zafira Life превращен в электрическую Zafira-e Life по тому же рецепту, что и показанные ранее Citroen e-SpaceTourer и Peugeot e-Traveller — технические близнецы модели под немецкой маркой.





Отличия у этой троицы электрических микроавтобусов на модульной платформе EMP2 концерна PSA сводятся, по сути, к эмблемам, шильдикам, начинке фар и оформлению решетки радиатора. Как и дизельная версия, Zafira-e Life предложат в трех вариантах длины кузова (4,6 м, 4,95 м и 5,3 м), с двух- или трехрядным салоном — в последнем случае общее количество посадочных мест может достигать девяти.





По технической начинке у Zafira-e Life никаких сюрпризов — электромотор развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода (по методике WLTP) зависит от емкости размещенной под днищем батареи — 50 и 75 кВтч. В первом случае на одной зарядке минивэн должен проехать до 230 км, а во втором — 330 км. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. Известно также, что Zafira-e Life способна буксировать прицеп массой до одной тонны.





Подзарядка от обычной розетки займет 31 час, в то время как «быстрый» терминал с постоянным током мощностью 100 кВт пополнит заряд батареи на 80% за 30−45 минут.





От обычной Zafira Life на батарейную версию перекочевала и вся электронная начинка, включая адаптивный круиз-контроль с помощником при экстренном торможении, автомат переключения с дальнего света на ближний и широкоугольную камеру заднего вида.









Прием заказов на Zafira-e Life начнется уже этим летом, у дилеров минивэн на электротяге появится до конца года.