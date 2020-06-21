Главный редактор о задержанных в Ганцевичах журналистах: «Оператор кричал – видимо, его тоже били»

Вечером 20 июня в центре города Ганцевичи люди встали в небольшую цепь солидарности. Стрим с места событий вели журналисты местного независимого издания «Ганцавіцкі час» Сергей Багров и Александр Позняк. Вскоре приехали милиционеры и задержали около десяти участников, а затем и самих журналистов.





Как сообщил лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» главный редактор издания Петр Гузаевский, он видел в РОВД Александра Позняка, которого еще не допросили после трех часов с момента задержания.





«У Александра под левым глазом [гематома]. Он рассказал, что его заковали в наручники при задержании, били, жестко прессовали, угрожали — в общем, полный набор. Что касается оператора и редактора, который снимал (Сергей Багров) — то родственники задержанных, собравшихся возле РОВД, говорили, что слышали через открытое окно, что один из милиционеров кричал на него: «это все из-за тебя, это ты транслировал это видео!» Потом оператор кричал — видимо, его тоже били. Это люди мне передали», — рассказал Петр Гузаевский.





Главный редактор написал заявление на имя начальника милиции о том, что Багров и Позняк — штатные сотрудники газеты, зарегистрированной в Министерстве информации, и они исполняли свои обязанности согласно Закону «О средствах массовой информации» и имели право находиться в месте массового мероприятия — поэтому их задержали незаконно.





На утро 21 июня журналисты и примерно десять задержанных человек находились в Ганцевичском РОВД.





«Белорусская ассоциация журналистов» , в понедельник сотрудников издания будут судить по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий. Если вина задержанных будет доказана, им грозит штраф в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест. Как сообщает, в понедельник сотрудников издания будут судить по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий. Если вина задержанных будет доказана, им грозит штраф в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.







