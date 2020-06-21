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Главный редактор о задержанных в Ганцевичах журналистах: «Оператор кричал – видимо, его тоже били»
Источник материала: Партизан
Петр Гузаевский написал заявление на имя начальника милиции, что его сотрудники были задержаны незаконно.
Вечером 20 июня в центре города Ганцевичи люди встали в небольшую цепь солидарности. Стрим с места событий вели журналисты местного независимого издания «Ганцавіцкі час» Сергей Багров и Александр Позняк. Вскоре приехали милиционеры и задержали около десяти участников, а затем и самих журналистов.
Как сообщил лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» главный редактор издания Петр Гузаевский, он видел в РОВД Александра Позняка, которого еще не допросили после трех часов с момента задержания.
«У Александра под левым глазом [гематома]. Он рассказал, что его заковали в наручники при задержании, били, жестко прессовали, угрожали — в общем, полный набор. Что касается оператора и редактора, который снимал (Сергей Багров) — то родственники задержанных, собравшихся возле РОВД, говорили, что слышали через открытое окно, что один из милиционеров кричал на него: «это все из-за тебя, это ты транслировал это видео!» Потом оператор кричал — видимо, его тоже били. Это люди мне передали», — рассказал Петр Гузаевский.
Главный редактор написал заявление на имя начальника милиции о том, что Багров и Позняк — штатные сотрудники газеты, зарегистрированной в Министерстве информации, и они исполняли свои обязанности согласно Закону «О средствах массовой информации» и имели право находиться в месте массового мероприятия — поэтому их задержали незаконно.
На утро 21 июня журналисты и примерно десять задержанных человек находились в Ганцевичском РОВД.
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Петр Гузаевский написал заявление на имя начальника милиции, что его сотрудники были задержаны незаконно.
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