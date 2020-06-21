Трамп ответил на слухи о болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения прессы о наличии у него болезни Паркинсона, пишет Mirror Online.





После выступления главы Белого дома на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, где Трамп придерживал стакан воды двумя руками, а также держался за военного при спуске по пологой раме, СМИ начали писать, что у президента проблемы со здоровьем.





Американский лидер отметил, что не хотел поскользнуться и пролить воду, поскольку провел на сцене в рамках мероприятия часы.





"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой - у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше", - заявил Трамп.





Он добавил, что в тот день надел туфли на кожаной подошве, о чем сообщил генералу.





"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", - сказал Трамп.





По его словам, генерал предложил ему свою помощь при спуске, а за несколько метров до конца американский лидер поблагодарил его и спустился дальше сам. Глава Белого дома уточнил, что о выводе СМИ о наличии у него болезни Паркинсона он узнал от своей жены Мелании Трамп.