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Трамп ответил на слухи о болезни Паркинсона

21.06.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прессу взволновало, что президент держал стакан с водой двумя руками и спускался при поддержке генерала.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения прессы о наличии у него болезни Паркинсона, пишет Mirror Online.

После выступления главы Белого дома на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, где Трамп придерживал стакан воды двумя руками, а также держался за военного при спуске по пологой раме, СМИ начали писать, что у президента проблемы со здоровьем.

Американский лидер отметил, что не хотел поскользнуться и пролить воду, поскольку провел на сцене в рамках мероприятия часы.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой - у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше", - заявил Трамп.

Он добавил, что в тот день надел туфли на кожаной подошве, о чем сообщил генералу.

"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", - сказал Трамп.

По его словам, генерал предложил ему свою помощь при спуске, а за несколько метров до конца американский лидер поблагодарил его и спустился дальше сам. Глава Белого дома уточнил, что о выводе СМИ о наличии у него болезни Паркинсона он узнал от своей жены Мелании Трамп.
 
 
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Прессу взволновало, что президент держал стакан с водой двумя руками и спускался при поддержке генерала.
 
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