Праздничный онлайн-концерт пройдет в честь белорусских медработников

Источник материала: Вороновская газета





В День медицинских работников телеканалы ОНТ и «Беларусь 3» покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Поддержат медработников и выскажут им благодарность Президентский оркестр, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артистки Искуи Абалян и Алена Ланская, «Тяни-Толкай», Las Vegas, Иван Вабищевич и другие группы и исполнители.

Концерт на телеканале ОНТ начнется в 17.05, «Беларусь 3» — в 22.45. Его можно посмотреть также на YouTube-площадке Министерства здравоохранения, начало в 17.05.

Проект в честь тех, кто сегодня на передовой, подготовили Министерство здравоохранения, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, Дворец Республики, ООО «МедиаСреда» и продюсерский центр «Спамаш».

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