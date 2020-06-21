ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Праздничный онлайн-концерт пройдет в честь белорусских медработников

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Праздничный онлайн-концерт пройдет в честь белорусских медработников

В День медицинских работников телеканалы ОНТ и «Беларусь 3» покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Поддержат медработников и выскажут им благодарность Президентский оркестр, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артистки Искуи Абалян и Алена Ланская, «Тяни-Толкай», Las Vegas, Иван Вабищевич и другие группы и исполнители.

Концерт на телеканале ОНТ начнется в 17.05, «Беларусь 3» — в 22.45. Его можно посмотреть также на YouTube-площадке Министерства здравоохранения, начало в 17.05.

Проект в честь тех, кто сегодня на передовой, подготовили Министерство здравоохранения, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, Дворец Республики, ООО «МедиаСреда» и продюсерский центр «Спамаш».

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День медицинских работников телеканалы ОНТ и «Беларусь 3» покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Поддержат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гребчиха Литвинчук: Не ожидала, что в мой адрес и моей семьи посыплется столько оскорблений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика