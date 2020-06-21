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Праздничный онлайн-концерт пройдет в честь белорусских медработников
21.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В День медицинских работников телеканалы ОНТ и «Беларусь 3» покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Поддержат медработников и выскажут им благодарность Президентский оркестр, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артистки Искуи Абалян и Алена Ланская, «Тяни-Толкай», Las Vegas, Иван Вабищевич и другие группы и исполнители.
Концерт на телеканале ОНТ начнется в 17.05, «Беларусь 3» — в 22.45. Его можно посмотреть также на YouTube-площадке Министерства здравоохранения, начало в 17.05.
Проект в честь тех, кто сегодня на передовой, подготовили Министерство здравоохранения, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, Дворец Республики, ООО «МедиаСреда» и продюсерский центр «Спамаш».
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В День медицинских работников телеканалы ОНТ и «Беларусь 3» покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Поддержат...
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