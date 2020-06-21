Вячеслав Данилович о народной летописи Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну? Как решить проблему фальсификации истории? И как Всебелорусская акция «Народная летопись Великой Отечественной войны» помогает сохранить память о Великой Победе? О причинах и последствиях самой страшной трагедии XX века говорим с директором Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеславом Даниловичем в программе «Евразия. Дословно» .