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Вячеслав Данилович о народной летописи Великой Отечественной войны
21.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну? Как решить проблему фальсификации истории? И как Всебелорусская акция «Народная летопись Великой Отечественной войны» помогает сохранить память о Великой Победе? О причинах и последствиях самой страшной трагедии XX века говорим с директором Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеславом Даниловичем в программе
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Директор Института истории НАН Беларуси в интервью программе «Евразия. Дословно» рассказал о Всебелорусской акции увековечивания и сохранения памяти поколения...
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