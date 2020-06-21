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Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Источник материала: СТВ
21 июня 58 лет назад родился человек, который стал одним из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза, – Виктор Цой. Жизнь его оборвалась слишком рано, однако за свои 28 лет певец успел прославиться на весь мир и стать символом целой эпохи.
Цой родился в Ленинграде. В детстве Виктор не выделялся, он был спокойным мальчиком, любил читать и рисовать. В школе будущий артист начал играть на гитаре, на покупку которой потратил почти все имевшиеся деньги.
Фото: kinomannia.ru
После 8 класса Виктор поступил в художественное училище, но там юноше было скучно. Единственной его радостью была группа «Палата № 6», в которую он вступил. И поскольку Цой больше времени уделял музыке, а не учёбе, он был отчислен.
Далее будущий певец поступил в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву и достиг высокого уровня в создании нэцке (маленькая скульптура-брелок). В то же время Виктор стал поклонником Брюса Ли, благодаря которому будущий артист увлёкся восточными единоборствами. Также Цой восхищался творческой деятельностью Михаила Боярского и Владимира Высоцкого.
Совершенствуясь в игре на гитаре, Виктор знакомился с единомышленниками. Одним из них оказался Алексей Рыбин, который в то время был вокалистом и гитаристом в группе «Пилигрим». Вскоре парни уже ездили с концертами в составе группы Андрея Панова – «Автоматические удовлетворители». Так талантливых ребят заметил Борис Гребенщиков.
В 1981 году Цой, Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая быстро сменила название на «Кино». Под руководством Гребенщикова коллектив начал записывать дебютный альбом.
Постепенно песни группы привлекали к себе всё больше внимания. Участники коллектива и их знакомые делились композициями «Кино»с друзьями. И тут Виктора призвали в армию. Чтобы избежать службы, музыкант лёг в психиатрическую больницу на Пряжке. После выписки артист посвятил несколько песен психбольнице.
В 1892 году Цой познакомился с Марьяной Ковалёвой. Её очаровало пение тогда ещё 19-летнего юноши. Девушка оказалась очень решительной и оставила Виктору свой номер телефона. Музыкант позвонил и уже совсем скоро Марияна всерьёз занялась продвижением группы «Кино». В феврале 1984 года пара поженилась, а в следующем году 5 августа у супругов родился сын Александр.
Несмотря на возраставшую популярность, летом 1986 года Виктор устроился работать кочегаром. В той же котельной молодой музыкант и его соратники начали организовывать концерты. Там же были сняты два фильма с участием Цоя.
В 1988 году «Кино» начинает гастролировать по СССР. Все концерты проходили с аншлагами. Также на экраны выходит фильм «Игла» с Цоем в главной роли. Кинокартина стала лидером проката 1989 года, а Виктор был признан лучшим актёром года. Теперь о группе «Кино» и её вокалисте говорили все. Уличные музыканты исполняли песни коллектива, начинающие певцы подражали Цою, в квартирах звучали композиции «Кино».
В то же время у Виктора появилась новая избранница – Наталья Разлогова. Она была переводчицей и кинокритиком, умела ценить прекрасное. С ней Цой чувствовал себя хорошо и спокойно. Не желая скрывать эти отношения от супруги, артист честно обо всём рассказал Марьяне. Ей было больно, но она не стала подавать на развод.
Последний концерт Виктора прошёл 24 июня 1990 года. После него Цой вместе с Юрием Каспаряном уехал на дачу, где музыканты начали готовить новый альбом. Однако выпущен он был уже после смерти вокалиста.
Роковой день настал 15 августа 1990 года. В 12 часов 28 минут Виктор Цой попал в ДТП на 35 километре трассы Слока – Талси. По официальной версии, певец уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Виктор погиб на месте. Официально подтверждено, что музыкант был трезв. Больше в аварии никто не пострадал.
Смерть вокалиста группы «Кино» стала настоящим шоком для поклонников. Некоторые не смогли с этим смириться и покончили с собой. Цой был похоронен 19 августа на Богословском кладбище в Ленинграде. Проститься с артистом пришли тысячи людей.
С тех пор прошло уже почти 30 лет, однако песни Виктора по-прежнему пользуются огромной популярностью. А дело Цоя продолжает его сын.
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21 июня 58 лет назад родился человек, который стал одним из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза, – Виктор Цой. Жизнь его оборвалась слишком рано, однако...
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