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Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано

21.06.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 июня 58 лет назад родился человек, который стал одним из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза, – Виктор Цой. Жизнь его оборвалась слишком рано, однако за свои 28 лет певец успел прославиться на весь мир и стать символом целой эпохи.

Цой родился в Ленинграде. В детстве Виктор не выделялся, он был спокойным мальчиком, любил читать и рисовать. В школе будущий артист начал играть на гитаре, на покупку которой потратил почти все имевшиеся деньги.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком раноФото: kinomannia.ru 

После 8 класса Виктор поступил в художественное училище, но там юноше было скучно. Единственной его радостью была группа «Палата № 6», в которую он вступил. И поскольку Цой больше времени уделял музыке, а не учёбе, он был отчислен.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: kinomannia.ru 

Далее будущий певец поступил в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву и достиг высокого уровня в создании нэцке (маленькая скульптура-брелок). В то же время Виктор стал поклонником Брюса Ли, благодаря которому будущий артист увлёкся восточными единоборствами. Также Цой восхищался творческой деятельностью Михаила Боярского и Владимира Высоцкого.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: kinomannia.ru 

Совершенствуясь в игре на гитаре, Виктор знакомился с единомышленниками. Одним из них оказался Алексей Рыбин, который в то время был вокалистом и гитаристом в группе «Пилигрим». Вскоре парни уже ездили с концертами в составе группы Андрея Панова – «Автоматические удовлетворители». Так талантливых ребят заметил Борис Гребенщиков.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: kinomannia.ru 

В 1981 году Цой, Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая быстро сменила название на «Кино». Под руководством Гребенщикова коллектив начал записывать дебютный альбом.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: kinomannia.ru 

Постепенно песни группы привлекали к себе всё больше внимания. Участники коллектива и их знакомые делились композициями «Кино»с друзьями. И тут Виктора призвали в армию. Чтобы избежать службы, музыкант лёг в психиатрическую больницу на Пряжке. После выписки артист посвятил несколько песен психбольнице.

В 1892 году Цой познакомился с Марьяной Ковалёвой. Её очаровало пение тогда ещё 19-летнего юноши. Девушка оказалась очень решительной и оставила Виктору свой номер телефона. Музыкант позвонил и уже совсем скоро Марияна всерьёз занялась продвижением группы «Кино». В феврале 1984 года пара поженилась, а в следующем году 5 августа у супругов родился сын Александр.

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Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: kinomannia.ru 

Несмотря на возраставшую популярность, летом 1986 года Виктор устроился работать кочегаром. В той же котельной молодой музыкант и его соратники начали организовывать концерты. Там же были сняты два фильма с участием Цоя.  

В 1988 году «Кино» начинает гастролировать по СССР. Все концерты проходили с аншлагами. Также на экраны выходит фильм «Игла» с Цоем в главной роли. Кинокартина стала лидером проката 1989 года, а Виктор был признан лучшим актёром года. Теперь о группе «Кино» и её вокалисте говорили все. Уличные музыканты исполняли песни коллектива, начинающие певцы подражали Цою, в квартирах звучали композиции «Кино».

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com 

В то же время у Виктора появилась новая избранница – Наталья Разлогова. Она была переводчицей и кинокритиком, умела ценить прекрасное. С ней Цой чувствовал себя хорошо и спокойно. Не желая скрывать эти отношения от супруги, артист честно обо всём рассказал Марьяне. Ей было больно, но она не стала подавать на развод.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com 

Последний концерт Виктора прошёл 24 июня 1990 года. После него Цой вместе с Юрием Каспаряном уехал на дачу, где музыканты начали готовить новый альбом. Однако выпущен он был уже после смерти вокалиста.

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Роковой день настал 15 августа 1990 года. В 12 часов 28 минут Виктор Цой попал в ДТП на 35 километре трассы Слока – Талси. По официальной версии, певец уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Виктор погиб на месте. Официально подтверждено, что музыкант был трезв. Больше в аварии никто не пострадал.

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com 

Смерть вокалиста группы «Кино» стала настоящим шоком для поклонников. Некоторые не смогли с этим смириться и покончили с собой. Цой был похоронен 19 августа на Богословском кладбище в Ленинграде. Проститься с артистом пришли тысячи людей.

С тех пор прошло уже почти 30 лет, однако песни Виктора по-прежнему пользуются огромной популярностью. А дело Цоя продолжает его сын.

Люди в материале: Виктор Цой, Брюс Ли, Михаил Боярский, Владимир Высоцкий, Андрей Панов, Борис Гребенщиков, Алексей Рыбин, Олег Валинский, Марьяна Цой, Александр Цой, Наталья Разлогова, Юрий Каспарян

 
 
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21 июня 58 лет назад родился человек, который стал одним из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза, – Виктор Цой. Жизнь его оборвалась слишком рано, однако...
 
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