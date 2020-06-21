Источник материала: Tut.by

Лучший хоккеист Беларуси этого года Андрей Костицын в интервью «Прессболу» по итогам сезона прокомментировал свой переход из минского «Динамо» в нижнекамский «Нефтехимик».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сейчас ты переходишь в «Нефтехимик». Чему больше рад: новому клубу или расставанию с прежним?

— Первому рад, а что касается второго… Я с удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером. Второго такого года мне не нужно. Однако не исключаю, что при другом тренере еще сыграю.

— Интересно, кого из коучей, напротив, вспоминаешь добрым словом?

— Если говорить об НХЛ — очень комфортно работалось с Ги Карбонно. В КХЛ после возвращения из-за океана — в «Тракторе» с Белоусовым, царствие ему небесное. Коллектив был классный, требования понятные, все сплоченные. Потому и в плей-офф выходили, и до его финала доходили. У Буцаева в «Сочи» тоже чувствовал себя вполне комфортно. Игралось спокойно, уверенно: следуй понятной установке — и все будет нормально. Так что и поэтому рад переходу в «Нефтехимик», которым он сейчас руководит. Переход мог состояться и раньше, разговор заводился. Но тогда не срослось.

— Погоди, что-то не клеится. Говоришь, с Вудкрофтом отношения были натянутыми. При этом ты стал капитаном по ходу сезона…

— Сам удивился. Назначение тоже было своеобразным: о нем мне объявил наш гендиректор Дмитрий Юрьевич Басков. Загадочно так: мол, сейчас будет объявление насчет тебя. Начал гадать, что опять не так. Оказалось, назначили капитаном.

— Задачи на льду при этом обновляли? Кроме очевидного права вести диалог с судьями.

— Ой, с судьями отдельная история. Меня настолько часто к ним посылал за разъяснениями главный тренер, что рефери уже начинали прикалываться: «Ну что ты к нам постоянно ездишь?» А иногда доходило и до такого: «Еще раз подъедешь, дадим дисциплинарную «десятку». А мне думай, что делать при таком раскладе, когда Вудкрофт опять посылает. Причем с какой-то мелкой фигней. Когда что-то действительно серьезное, меня и посылать не надо — сам подъезжал к арбитрам. Не первый день в хоккее все-таки. Ну, а что до других капитанских обязанностей, то их не надо объяснять, они понятны: быть лидером, подбадривать партнеров, встряхнуть команду, когда необходимо…

— Судя по всему, не очень получалось.

— Видимо. Хотя опять же, чтобы все получалось, в команде должно быть абсолютное единство. В том числе команды с тренерским штабом.

— Три хет-трика за два динамовских сезона — не маловато для самолюбия Костицына Последний, кстати, в заключительном матче в форме «зубров».

— Не маловато — нормально. Что до последнего, то нужно было поставить красивую точку.

— Типа «запомните меня таким»?

— Нет, моя точка персонально для главного тренера.

— Поддержку болельщиков «Динамо» чувствовал, обид не осталось?

— Да ну, какие могут быть обиды? Наоборот, нужно сказать спасибо тем, кто, несмотря на результаты команды, продолжал приходить на матчи. Хотя и тех, кто в какой-то момент плюнул, тоже вполне понимаю: не каждый столько выдержит. Самые стойкие даже подходили к нам на выездах, общались. Спрашивали, что не так.

— Что отвечал?

— Общие фразы. Понимаешь же, что говорить все, что действительно думаю, тогда не мог. Вообще в плане болельщиков получилась интересная ситуация. Не последним фактором при подписании контракта два года назад было не просто желание поиграть дома, но и окунуться в атмосферу поддержки «Минск-Арены», которую раньше оценивал, приезжая играть против «Динамо» в составе других команд. Атмосфера была действительно шикарной, практически НХЛовской. А вышло так, что за эти пару сезонов удавалось ее ощутить считанное количество раз.

— То есть эти два сезона — сказка о потерянном времени?..

— Ну так тоже не говорил бы… Все равно были и приятные моменты. И отличные ребята, с которыми довелось играть. Хотя, понятно, хотелось бы большего. Как минимум хотя бы сыграть в плей-офф раз в два года.

Напомним, что Андрей Костицын был назван лучшим хоккеистом года в Беларуси. Он отметился 34 (17+17) очками в 60 играх за «Динамо», но в мае объявил об уходе в нижнекамский «Нефтехимик».

Костицын-старший также отмечал , что Вудкрофт старался сталкивать лбами белорусов и легионеров, а также запрещал молодым хоккеистом с ним (Костицыным) общаться.