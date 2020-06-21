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Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 21 июня рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В завершении рабочего визита с участием Президента прошло открытие. Столица сегодня стала ближе для жителей Светлогорска минимум на час.
Электрофицированный участок железной дороги позволил запустить из райцентра прямой электропоезд до Минска. Всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.
Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» оказался и глава государства. Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади.
Отдельно Президент поблагодарил за работу железнодорожников.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 21 июня рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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