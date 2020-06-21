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Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

21.06.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 21 июня рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял участие в в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны.

Президент на открытии мемориального комплекса «Ола»: наша молодежь умеет делать святые и священные дела

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

В завершении рабочего визита с участием Президента прошло открытие. Столица сегодня стала ближе для жителей Светлогорска минимум на час.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Электрофицированный участок железной дороги позволил запустить из райцентра прямой электропоезд до Минска. Всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» оказался и глава государства. Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Отдельно Президент поблагодарил за работу железнодорожников.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 21 июня рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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