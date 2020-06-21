Александр Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства также сам проехал на поезде, оценив уровень комфорта.

БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск. Глава государства также сам проехал на поезде, оценив уровень комфорта, передает корреспондент









Александр Лукашенко отметил, что с железной дорогой у него связаны еще детские воспоминания. «Потому что сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу — это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек — машинистов (с железной дороги обеспечили работу метро. — Прим. БЕЛТА). Тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен. Поэтому с вами общаюсь как с родными людьми», — сказал глава государства, беседуя с работниками и ветеранами Белорусской железной дороги.





Президенту было доложено о работе Белорусской железной дороги и перспективах ее развития. В последние месяцы произошло снижение транзитных перевозок грузов и пассажиров, что в первую очередь связано со снижением экономической активности за рубежом в результате пандемии. Тем не менее предпринятые ранее меры по новым маршрутам — связь Балтийского и Черного морей, работа с украинскими и прибалтийскими компаниями и грузоперевозчиками — дают результат, есть хорошая перспектива увеличения перевозок. Правильным оказалось и принятое несколько лет назад решение в сфере развития контейнерных перевозок по маршруту Китай — Европа — Китай, это направление имеет устойчивый рост.





По внутриреспубликанским перевозкам в текущем году проблем нет — рост почти 5%. Экономика работает, полностью обеспечиваются потребности. Главе государства доложили и о планах по дальнейшим инвестициям в развитие БЖД, в том числе по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры. Что касается электрификации, то сейчас в работе участок Жлобин — Калинковичи — Барбаров. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2021 года. На следующую пятилетку идет предпроектное обоснование участка Барановичи — Лунинец — Микашевичи — Ситница — Калинковичи протяженностью почти 300 км. Это важно с учетом развития предприятий в регионах. Кроме того, необходимо за следующие пять лет модернизировать два участка Минск — Молодечно и Минск — Осиповичи, которые были электрифицированы еще в советские годы.





Было отмечено, что дальнейшая проработка планов по электрификации в том числе зависит от тарифов на электроэнергию, планирования на перспективу в этом плане. Это также экологично и, что немаловажно для Беларуси с учетом запуска БелАЭС, увеличивает долю потребления электроэнергии. «Да, это важно для нас. Надо им, конечно, давать уже зеленую улицу, чтобы они видели, что будет», — поручил глава государства. Президенту доложили о ходе реализации поручения по организации скоростного железнодорожного сообщения в Национальный аэропорт Минск. Уже разработано технико-экономическое обоснование. Александр Лукашенко поставил необходимые задачи.









Речь шла и о развитии сети современных терминалов самообслуживания по продаже билетов на поезда. Александр Лукашенко также пообщался с жителями Светлогорска, собравшимися возле железнодорожной станции, когда узнали о приезде Президента. Он рассказал горожанам о запуске электропоездов, высказал мнение насчет эпидситуации, посоветовал больше уделять внимания здоровому образу жизни, занятиям спортом. Люди обращались к главе государства и с личными просьбами, просили ускорить строительство и реконструкцию местных объектов. Президент всех внимательно выслушал и дал по поднятым вопросам конкретные поручения.



Во время поездки на электропоезде обсуждались вопросы производства и поставки подвижного состава, в том числе для нужд региональных линий экономкласса, перспективы развития региональной железнодорожной сети с учетом потребностей экономики и социального аспекта. Затрагивалась тема поддержки пенсионеров в вопросе сезонного льготирования тарифов. Глава государства согласился, что эту категорию населения нужно поддерживать.





Александр Лукашенко интересовался перспективами возобновления в регионе нормального железнодорожного сообщения по мере выхода соседних стран из ограничительных мер, связанных с пандемией. Александр Лукашенко интересовался перспективами возобновления в регионе нормального железнодорожного сообщения по мере выхода соседних стран из ограничительных мер, связанных с пандемией.





Он обратил внимание и на благоустройство, наведение порядка вдоль железных дорог, подчеркнув, что Беларусь в этом плане всегда получала положительные отзывы от зарубежных гостей. «Все эти обочины, придорожные полосы — это зеркало страны. У нас всегда порядок. Надо, чтобы так было», — сказал Президент.Глава государства в очередной раз подчеркнул значимость развития сельских территорий, как важно людям держаться за свой кусок земли. В 1963 году открылось движение электропоездов на первом электрифицированном участке Минск — Олехновичи. В период с 1963 по 1983 год были электрифицированы железнодорожные участки Брест — Минск — Орша — госграница с Российской Федерацией и Молодечно — Минск — Осиповичи. Протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составила около 900 км, или 16% от общей протяженности железнодорожных линий БЖД.





Дальнейшая электрификация БЖД продолжалась по госпрограмме развития железнодорожного транспорта на 2011-2015 годы и госпрограмме развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы. Так, были выполнены работы по электрификации участка Гомель — Жлобин — Осиповичи протяженностью 193 км, Молодечно — Гудогай — госграница протяженностью 84 км. С мая 2018 года реализуется инвестпроект, во время которого будет электрифицирован участок Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 141 км. В настоящее время эта работа завершена на участке железной дороги Жлобин-Подольский — Светлогорск-на-Березине, которые входят в состав четвертого пускового комплекса. С окончанием работ на участке Жлобин — Калинковичи — Барбаров доля электрифицированных железнодорожных участков составит около 24,9% от общей протяженности железнодорожных линий БЖД

«Качество, импортозамещение, экспорт» — Александр Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке В следующей пятилетке основными направлениями работы будут качество, импортозамещение, экспорт. Такие приоритеты обозначил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время поездки на электропоезде из Светлогорска, где он открыл регулярное движение по новому электрифицированному участку, передает корреспондент БЕЛТА. Главе государства доложили, что при работах по электрификации удалось значительно нарастить белорусскую составляющую. Сейчас она достигла практически 50%, а за рубежом закупается то, чего не производят в стране. «Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет — качество, импортозамещение, экспорт. Это основные будут направления. Это ж не дело — машиностроительная страна, а мы тащим все из Китая или России», — сказал Александр Лукашенко.