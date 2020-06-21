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Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

21.06.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние миллиардера Мукеша Амбани выросло на $3,9 млрд за день и достигло $64,6 млрд. Это произошло после продажи акций сервиса Jio, который принадлежит компании Амбани Reliance Industries


Мукеш Амбани (Фото: Amit Dave / Reuters)


Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $64,6 млрд.

Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $3,9 млрд за один день, пишет Forbes. Накануне, 19 июня, Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7% акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму $15,2 млрд. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на 6% за день и почти в два раза с марта.

Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд. За ним идут один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($108,6 млрд) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($102,8 млрд).

Также в списке создатель Facebook Марк Цукерберг, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший директор Microsoft Стив Балмер, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Inditex Амансио Ортега и сооснователь Google Ларри Пейдж.
 
 
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Состояние миллиардера Мукеша Амбани выросло на $3,9 млрд за день и достигло $64,6 млрд. Это произошло после продажи акций сервиса Jio, который принадлежит компании...
 
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