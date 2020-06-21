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«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

21.06.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеканал СТВ поздравляет с профессиональным праздником всех медиков Беларуси и говорит им огромное спасибо за их самоотверженный и нелегкий труд.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Сергей Прохоров:
Дорогие наши медики! Телеканал СТВ поздравляет вас с профессиональным праздником. Ваша работа часто в тени, но для многих людей это свет надежды на выздоровление и активную жизнь.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Игорь Позняк:
Этот год выдался очень сложным для медиков. Вам еще никогда не приходилось работать в таких условиях: опасность для жизни, разлука с близкими, спасение людей в режиме 24/7. Мы ценим ваш труд. Большое вам спасибо!

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Ирина Мартьянова:
Сегодня вы тоже на передовой. Кто бы мог подумать, что в мирное время вам придется рисковать жизнью. Но именно COVID показал, насколько важна профессия врача. Я уверена, что конкурсы в медицинские университеты будут по-прежнему высокими.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Евгений Поболовец:
Частью системы медицинской реабилитации является санаторно-курортное лечение. В Беларуси работает почти 500 таких учреждений. Спасибо за качество жизни и за возможность поддерживать себя в прекрасной физической форме.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Сергей Манько:
Дорогие медицинские работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Илона Волынец:
Никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Каждый из нас испытал это на себе. Спасибо за искреннюю заботу, внимание и сострадание.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Екатерина Забенько:
В ваш профессиональный праздник хотим пожелать нашим дорогим медикам работать с улыбкой и с давлением в норме, быть в превосходной физической форме. Спасибо за труд вам, спасибо, что есть. С Днем медика!

Люди в материале: Сергей Прохоров, Игорь Позняк, Ирина Мартьянова, Евгений Поболовец, Сергей Манько, Илона Волынец, Екатерина Забенько

 
 
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Телеканал СТВ поздравляет с профессиональным праздником всех медиков Беларуси и говорит им огромное спасибо за их самоотверженный и нелегкий труд. Сергей...
 
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