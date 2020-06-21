«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

Источник материала: СТВ

Телеканал СТВ поздравляет с профессиональным праздником всех медиков Беларуси и говорит им огромное спасибо за их самоотверженный и нелегкий труд.





Сергей Прохоров:

Дорогие наши медики! Телеканал СТВ поздравляет вас с профессиональным праздником. Ваша работа часто в тени, но для многих людей это свет надежды на выздоровление и активную жизнь.





Игорь Позняк:

Этот год выдался очень сложным для медиков. Вам еще никогда не приходилось работать в таких условиях: опасность для жизни, разлука с близкими, спасение людей в режиме 24/7. Мы ценим ваш труд. Большое вам спасибо!





Ирина Мартьянова:

Сегодня вы тоже на передовой. Кто бы мог подумать, что в мирное время вам придется рисковать жизнью. Но именно COVID показал, насколько важна профессия врача. Я уверена, что конкурсы в медицинские университеты будут по-прежнему высокими.





Евгений Поболовец:

Частью системы медицинской реабилитации является санаторно-курортное лечение. В Беларуси работает почти 500 таких учреждений. Спасибо за качество жизни и за возможность поддерживать себя в прекрасной физической форме.





Сергей Манько:

Дорогие медицинские работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам.





Илона Волынец:

Никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Каждый из нас испытал это на себе. Спасибо за искреннюю заботу, внимание и сострадание.





Екатерина Забенько:

В ваш профессиональный праздник хотим пожелать нашим дорогим медикам работать с улыбкой и с давлением в норме, быть в превосходной физической форме. Спасибо за труд вам, спасибо, что есть. С Днем медика!