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Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ №232 «О повышении пенсий». Текст документа официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий утром 20 июня во время общения с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района.

Глава государства отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Александр Лукашенко.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил глава государства.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ №232 «О повышении пенсий». Текст документа официально опубликован на Национальном правовом...
 
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