Милиционер вдавил коленом шею беларуса в асфальт: из-за этого приёма в США полыхают беспорядки

Источник материала: KYKY

20 июня в Ганцевичах состоялась небольшая (из около 20 человек) мирная акция солидарности с задержанными во время президентской кампании в Беларуси политиками и активистами. Митинг жестко разогнала местная милиция.

Как пишет «Еврорадио», при разгоне задейстсовали даже сотрудников ГАИ. Один из них коленом вдавил в асфальту шею жителя Ганцевичей, что попало на видео. Кадр активно распространяется по соцсетям:

Примечательно, что именно такой прием использовал полицеский в Миннеаполисе при задержании американца Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Прием привел к смерти мужчины, что, в свою очередь, спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, которые начались с 25 мая и не утихают по сей день. В США люди протестуют против полицейского насилия и расизма.