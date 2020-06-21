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Милиционер вдавил коленом шею беларуса в асфальт: из-за этого приёма в США полыхают беспорядки
Источник материала: KYKY>
20 июня в Ганцевичах состоялась небольшая (из около 20 человек) мирная акция солидарности с задержанными во время президентской кампании в Беларуси политиками и активистами. Митинг жестко разогнала местная милиция.
Как
Примечательно, что именно такой прием использовал полицеский в Миннеаполисе при задержании американца Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Прием привел к смерти мужчины, что, в свою очередь, спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, которые начались с 25 мая и не утихают по сей день. В США люди протестуют против полицейского насилия и расизма.
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20 июня в Ганцевичах состоялась небольшая (из около 20 человек) мирная акция солидарности с задержанными во время президентской кампании в Беларуси политиками и...
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