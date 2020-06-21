







"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела", - сказал Лукашенко во время поездки в Светлогорский район Гомельской области.





Президента цитирует его пресс-служба.





"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - подчеркнул Лукашенко.



