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Лукашенко считает, что завистники хотят вернуть белорусов "под плетку и одеть в лапти"

21.06.2020 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси считает, что вокруг республики есть те, кому не нравится независимый путь страны.



"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела", - сказал Лукашенко во время поездки в Светлогорский район Гомельской области.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - подчеркнул Лукашенко.
 
 
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Президент Беларуси считает, что вокруг республики есть те, кому не нравится независимый путь страны.
 
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